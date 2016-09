Cede ayuntamiento y solo aplicará Una Hora de Estacionamiento en la 5 de Mayo

Martes , 20 de septiembre de 2016

-Llegan acuerdo autoridades y comerciantes

-La regiduría de vialidad planeaba dar mayor movilidad en la arteria prohibiendo el estacionamiento en ambas banquetas

-Comerciantes se comprometen a retirar sus unidades vehiculares de cajones disponibles

Oscar De La Rosa, Zamora

Fue acordado entre autoridades municipales y comerciantes aplicar Una Hora de Estacionamiento en la calle 5 de Mayo, como un plan piloto temporal para mejorar la movilidad en dicha arteria. Al término de un mes será hecha una evaluación para verificar los resultados y determinar si se queda o no como una solución permanente que permita evitar tráfico en la zona.

Una Hora de Estacionamiento también será aplicado en arterias como República, Privada 5 de Mayo, Colón, Ocampo, Cazares, Guerrero, Corregidora y Circunvalación, al encontrarse en las cercanías con la Avenida 5 de Mayo y porque allí ubican cajones públicos que pueden ocupar los clientes.

Los comerciantes de la arteria se comprometieron a retirar sus unidades vehiculares para dejar los cajones disponibles para que clientes u otro tipo de personas se puedan estacionar en la acera poniente. Los propietarios de los estacionamientos privados ofrecerán tarifas accesibles a los locatarios para que dejen sus autos en dichos espacios.

El Ayuntamiento hará un estudio adicional para verificar cuántos particulares tienen su vivienda en la arteria y calles aledañas para dotarlos de un cajón de estacionamiento sobre la arteria o en un espacio privado (donde cobran tarifa), si es el caso de que se ubique sobre la calle 5 de Mayo.

“De esta manera queda suspendido el operativo que tenía contemplado el gobierno municipal. Los acuerdos son aceptables, pero es de reconocer que si nos afectará porque necesitamos que los clientes puedan tener un espacio disponible en el lugar y que cuando lleguen de visita al municipio tengan la certeza de que tendrán un área para acomodar y hacer sus compras”, puntualizó Jesús Paz, representante de los comerciantes de 5 de Mayo, tras concluir la reunión en donde fueron establecidos los acuerdos con Rubén Nuño Dávila, regidor de vialidad.

Aseguró que la línea amarilla pintada por las autoridades municipales será borrada con color blanco por la parte de los comerciantes; sin embargo, algunos locatarios no esperaron a que se tomaran los acuerdos con autoridades municipales y se anticiparon a los hechos como pudo constatarlo EL INDEPENDIENTE en un recorrido realizado por la zona.

Finalmente agregó que están dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento para el establecimiento de medidas que permitan mejorar la movilidad urbana, ya que si la medida no corresponde a los resultados de un flujo continuo en la circulación, trabajarán sobre otra propuesta que permita cumplir con dichos objetivos.

Numeraria

-1 mes durará medida preventiva de Una Hora de Estacionamiento