CCERZA solicita a gobernador una reunión con empresarios y agroindustriales

-Aprovechar sus visitas a esta ciudad para conocer necesidades de diversas cámaras empresariales

-De esa manera hacer frente común para no cerrar negocios en Zamora y la región

Elena Rojas, Zamora

El Consejo Coordinador Empresarial de la Región Zamora (CCERZA), a través de su presidente Jesús Fernández Arias, solicitó vía oficio presentado con fecha del jueves 20 de abril del presente año al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, tener la oportunidad para reunirse con él en esta ciudad y de esa manera conozca de viva voz de los representantes de las diversas cámaras empresariales las necesidades por las que atraviesa el sector comercial, empresarial agrícola y agroindustrial de esta parte de la entidad.

Con el fin de aprovechar las visitas a esta ciudad que comprometió el ejecutivo estatal es que piden los agremiados a CCERZA tener la oportunidad de encontrase con el mandatario porque es necesario hacer frente común debido a que no dejan de cerrar negocios.

Lo anterior, agregó el líder empresarial, además agudiza el desempleo en la ciudad y la región, por lo que urge una reactivación económica y que lleguen los apoyos por parte del gobierno estatal y federal.

Dijo, “el gobernador cumplió su promesa y ha puesto los ojos en esta ciudad. Lo hemos tenido aquí en Zamora en las últimas dos semanas. Pero ahora queremos un acercamiento directo para que todos los representantes de las cámaras expongan las necesidades de 40 mil agremiados de esta zona geográfica que representan una quinta parte de la entidad”.

Lamentó que los micro negocios prácticamente se están convirtiendo en familiares, “si tenian dos a tres trabajadores los están dando de baja porque no tienen para pagar. Y mucho menos no tienen para liquidar los gastos directos: luz, renta, teléfono. Por lo que la situación se torna complicada. Por lo que esperamos que la semana que entra este presente el mandatario estatal y nos permite tener un encuentro con él y en conjunto definir estrategias para sacar adelante esta ciudad”.

Recordó que Zamora en los años setenta del siglo pasado era la segunda ciudad más importante del estado, “ahora ocupamos el sexto lugar, pese a que tenemos gran potencial agrícola. Están sobresaliendo otras ciudades más chicas, ya que el gobierno federal no ha volteado los ojos hacia esta región. Pero tenemos confianza de que el gobernador nos tomara en cuenta y saldremos adelante”.

Dijo que además urgen financiamientos sobre todo para los micronegocios, ya que estos no son sujetos de crédito ante el banco de primer piso, “queremos que el gobierno acerque estos apoyos y de ser posible que se instale en esta ciudad una subdelegación de la Secretaria de desarrollo Económico para que se puedan hacer llegar los apoyos con eficacia”.

Señaló que también al ser considerado una región netamente agrícola hay el temor en la exportación de los productos del campo, ante el efecto Trump, porque cada vez las políticas del presidente del vecino país son más exigentes, “ya no quiere saber nada del Tratado de libre comercio. Por lo que ese es otro tema que estaremos abordando. Ver la posibilidad de exportar a otros países para salir adelante”.

Finalmente dijo que CCERZA aglutina a agremiados de distintas cámaras empresariales en 18 municipios de la región. Entre ellas CANACO, CANACINTRA, CANACOPE, CANIRAC, Cámara de comercio internacional, así como el Consejo Nacional y Estatal de Freseros.

Numeraria

40 mil agremiados tiene CCERZA