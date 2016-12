Casi centenar de personas sufrieron accidente laboral sin estar registradas en IMSS

-Recaudó institución 5 millones de pesos en multas a empresarios por dicho concepto

Elena Rojas, Zamora

Este año la subdelegación administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la región Zamora registró 95 accidentes laborales de personas que no contaban con seguridad social. Por lo que un total de 90 empresarios de municipios como Zamora, La Piedad, Sahuayo, Jiquilpan, Periban, Los Reyes y Purépero, entre otros, tuvieron que pagar a este instituto 5 millones de pesos en multas por no tener dados de alta a sus trabajadores, concepto denominado “capital constitutivo”.

Así lo informo Carlos Alberto Ramírez Ramírez, subdelegado del IMSS en esta región que abarca 32 municipios, quien comentó que la mayoría de accidentes laborales en esta región son principalmente en motocicleta, con maquinaria, automovilísticos, caídas con lesiones de columna, así como accidentes en el campo.

Explicó, “la complicación de eso estriba en que si se accidenta el trabajador y en el momento exacto del accidente no está registrado en el seguro social, eso provoca un crédito fiscal que se llama capital constitutivo. Se les van a dar todas las atenciones médicas al trabajador, pero por el hecho de no estar registrado en el momento exacto del accidente causa que todas esas atenciones médicas se le cobran al patrón”.

Por ello recalcó que es importante que el sector patronal tenga afiliados a sus trabajadores para evitar este tipo de situaciones, “porque a veces ocurre el accidente y si la afiliación llega después, hasta por cuestión de minutos, de todos modos se finca el capital constitutivo porque al momento exacto del accidente no estaba registrado ante el IMSS”.

“Inclusive si un trabajador fallece, a la viuda y a los huérfanos hay que pagarles la pensión de por vida, lo que se transforma en el capital constitutivo, por eso se llegan a incrementar. Incluso hay capitales constitutivos de hasta 1 millón de pesos”.

Comentó, “la mayoría de estos accidentes son de gravedad. Inclusive hay algunos fallecimientos de trabajadores que no estaban registrados. Tenemos incluso casos de jornaleros en camiones quienes han tenido accidentes de carretera”.

Recordó que el pasado mes de noviembre tuvieron el primer congreso de seguridad y salud en el trabajo en donde se citó a diversas empresas a las que se les dio a conocer la normatividad que deben cumplir tanto con el seguro social, como con la secretaria del trabajo y previsión social.

“Durante el citado congreso se destacó que los accidentes no se pueden evitar, pero una vez que se tiene uno, lo más importante es analizarlo para saber cómo sucedió con el fin de evitar su recurrencia dentro de la empresa. Esa es una de las mayores recomendaciones que se hicieron dentro de este congreso”, subrayó.

Añadió que personal del departamento de seguridad e higiene es quien hace las visitas a las empresas con la finalidad de hacer las recomendaciones, ya sea de poner pasamanos, piso antiderrapante, película antiastillante en algunos vidrios, con la finalidad de evitar accidentes en los trabajadores”, finalizó.

Numeraria

