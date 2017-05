Casi 7 mil personas tienen alguna discapacidad permanente o temporal

-Lo que representa el 10% de la población

-DIF lanzó la campaña de donación de aparatos ortopédicos “Porque caminar es importante…¡Ayúdalos a andar!”

Elena Rojas, Jacona

6 mil 950 personas de este municipio tienen alguna discapacidad permanente o temporal. Predomina la discapacidad física, le siguen la visual y la auditiva. Los más afectados son adultos mayores. Esta cifra que representa un 10 por ciento de la población total de la ex villa de las flores. Esto de acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Morelia, señaló Mariela Cabrera Arias, directora del DIF.

Por ello dijo es necesario que el sector empresarial, los profesionistas y la sociedad civil se sensibilicen con este sector, para lo cual se les convoca a donar aparatos auditivos que beneficien a un mayor número de discapacitados jaconenses, a través de la campaña “porque caminar es importante…Ayúdalos a andar”.

El objetivo es recaudar aparatos ortopédicos desde sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas nuevas o en buen estado, para apoyar a las personas con discapacidad o incapacidad física, que no cuenten con los recursos económicos para su adquisición, y a través de esta campaña puedan integrarse nuevamente a sus actividades.

Los donadores pueden hacer su aportación al DIF Jacona, ubicado en Aquiles Serdán N°84 Jacona, Centro. Asimismo pondrán un centro de acopio en la presidencia municipal

“Aún no hay una fecha para que culmine la campaña. Llevamos 20 sillas donadas. Ojala y sigamos teniendo buena respuesta de la población. Actualmente tenemos un padrón de 60 personas que han solicitado sillas de ruedas y 40 que ocupan entre bastón, andadera y muletas, sobre todo adultos mayores que sufrieron alguna fractura. Sin embargo esperamos beneficiar al mayor número de personas que lo requieran”, subrayó.

Aconsejó a los donadores a adquirir sus sillas de ruedas con la fundación Bertha, ya que esta las fabrica “todoterreno”, además de que son creadas por personas con alguna discapacidad, “tienen un valor al público de 2 mil 270 pesos, “nosotros también estaremos viendo la manera de adquirir algunas para donarlas”.

Expresó, “lamentablemente no estamos exentos a sufrir un accidente y quedar discapacitados en silla de ruedas o bien presentar alguna incapacidad momentánea, por alguna fractura y que necesitemos de alguna andadera o muleta. Esta problematiza creció sobre todo en los adultos mayores”.

Cabe señalar que las sillas de ruedas se entregaran de forma gratuita en un evento masivo. Mientras que el resto de los aparatos ortopédicos se entregaran en comodato. Para que una vez que se rehabilite la persona incapacitada, lo regrese al DIF”, finalizó.

Numeraria

69 mil 900 habitantes en Jacona según INEGI