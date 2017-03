Casi 40 quejas lleva la CEDH de Zamora

-Continúan quejas contra seguridad pública y procuraduría general de Justicia, las dependencias más señaladas

-Zamora, de los ayuntamientos más señalados ante ineficiente servicio publico

Elena Rojas, Zamora

En este primer bimestre del año se han registrado 39 quejas presentadas en contra de autoridades ante la visitaduría de Zamora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), cifra similar a las mismas fechas del año anterior, informó Víctor Villanueva Hernández, visitador en Zamora de la CEDH.

Siguen siendo la Secretaria de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia (fiscalía de Zamora), las dependencias que concentran el mayor número de quejas, toda vez que suman el 55 por ciento de la totalidad de las quejas.

En lo que respecta a la primera dependencia tienen que ver con detección ilegal, abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza pública, cobro indebido, actos administrativos no fundados y no motivados.

“En el caso de la PGJ son similares, peo también se agregan quejas en contra de agentes del MP y de policías ministeriales. En contra de los MP se quejan porque las carpetas de investigación no tienen la celeridad, sin el trámite correspondiente, además de que consideran que se les violentan sus derechos humanos”, destacó.

El resto de las quejas señalan a la secretaria de salud, secretaria de educación y los ayuntamientos de esta región. Los municipios están en el quinto lugar entre las autoridades con mayor número de quejas, “en lo que tiene que ver con la SSM los conceptos más comunes son: negativa al derecho de atención médica, falta de medicamentos o negligencia médica”.

“En lo que respecta al rubro educativo son: negativa al derecho a la educación, prestación indebida del servicio y en algunos casos la omisión por parte de las autoridades de garantizar una estancia digna y segura a los alumnos”, citó.

En cuanto a los ayuntamientos, las más comunes son: abuso de autoridad, cobro indebido de alguna multa, prestación ineficiente del servicio público por parte de algunos servidores públicos. Comentó que los municipios más señalados son: Zamora, La Piedad, Jacona, Sahuayo, Jiquilpan, Zacapu y Los Reyes, que son los más grandes de la región.

Comentó que en el caso de la administración de Zamora los ciudadanos se quejan porque muchas veces hay negativa al derecho de petición, “argumentan que las autoridades municipales no los han atendido o no les han dado respuesta a una petición. Además se han quejado del ineficiente servicio del DIF municipal”

También los comerciantes ambulantes se han quejado por cobro excesivo de piso que establecen las autoridades, aunado a que no les permiten establecerse en determinados sitios para ganarse el pan de cada día, “las personas señalan tener derecho al trabajo y por lo tanto poderse establecer en algún espacio y efectivamente así lo señala la Constitución, pero también es facultad de la autoridad municipal determinar el uso y destino de los espacios públicos. Y por tanto la obligación del ayuntamiento es regular a través de un reglamento en el que establezca en qué áreas si se puede otorgar algún permiso y en qué áreas no”.

En ese sentido dijo que se requiere redoblar esfuerzos en materia de capacitación sobre derechos humanos a los servidores públicos, además de que no se deben olvidar que deben privilegiar la vocación de servicio, finalizó.

Numeraria

39 quejas lleva la CEDH en Zamora en primer bimestre del año