Casi 30 vehículos irregulares fueron enviados al corralón

-Continúa COCOTRA los operativos para erradicar el pirataje



Elena Rojas, Zamora

En las últimas dos semanas la Comisión Coordinadora del Trasporte (COCOTRA) de esta región Zamora remitió al corralón 29 unidades irregulares, 25 de ellas la semana pasada que fueron ubicadas en los municipios de La Piedad, Sahuayo, Jiquilpan y Zamora, y 4 esta semana detectadas también en esta ciudad de Zamora, informó Adrian Martínez, inspector de esta dependencia.

Dijo que el 90 por ciento de estas unidades son taxis y el resto camiones, “las unidades irregulares, ya sean vehículos rotulados o sin rotular, trabajan con placas particulares, es decir no cuentan con placas del servicio público, ni seguro, los regulares deben contar con su concesión actualizada y que los choferes tengan su licencia”.

Indicó que cada unidad pirata se le aplica una infracción de 90 días de salario, es decir, un desembolso económico de más de 6 mil pesos, “si el pago es inmediato se le descuenta un 50 por ciento al chofer y ya no se le retiene la unidad. De lo contrario se le remite al corralón y hasta en tanto no pague infracción se le regresa, bajo la advertencia de que no debe circular sin concesión”.

Señaló que esta situación está afectando a los trasportistas regulares, que trabajan con todas las de la ley, ya que pagan su seguro, su licencia del servicio público, además sus placas son más caras que unas particulares, ya que estas últimas solo se rotulan.

Por lo que dijo, “no es justo que unidades piratas pretendan competir con las unidades regulares, pues además de que cada vez se ocupa menos el servicio del trasporte público como camiones y taxis, ante el incremento de uso de motocicletas, las unidades piratas pueden estar ganándoles el poco pasaje a las regulares, además las primeras son inseguras para los usuarios”.

Señaló que de manera constante realizan operativos azarosos en los 34 municipios que conforman esta delegación con el compromiso de erradicar el pirataje, “en esta ciudad de Zamora poco apoco ha ido disminuyendo el pirataje, derivado de estos operativos”.

Dijo que en estos operativos la delegación de Cocotra cuenta con 3 inspectores, admitió que son insuficientes ante la gran cantidad de municipios que tienden, no obstante señaló que se apoyan con personal de seguridad pública; así como elementos de tránsito, concluyó.



Numeraria

29 unidades piratas fueron enviadas al corralón estas dos últimas semanas