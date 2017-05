Casi 26 mdp ejercerá SEDRUA en el programa municipalizado

-Hoy jueves capacitan a directores de desarrollo rural sobre las reglas de operación



Elena Rojas, Zamora

Este año ejercerán en esta región Lerma- Chapala 25 millones 811 mil 334 pesos para el programa municipalizado: 6 millones 452 mil 834 pesos del gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (SEDRUA); 6 millones 452 mil 833 pesos por parte de 14 de los 17 municipios que conforman esta región y los beneficiarios invertirán 12 millones 905 mil 667 pesos.

El recurso será destinado a 3 rubros: agrícola, acuícola y pecuario, informó Saúl Luviano Montalva, delegado de esta dependencia, región Lerma. Chapala, “el estado destina una cantidad a los municipios. El municipio aporta la misma cantidad, es decir peso a peso estado-municipio, y con esta suma de recursos se abre una ventanilla en cada una de las direcciones de desarrollo rural de los municipios para que los productores puedan solicitar el 50 por ciento del monto total de inversión de algún proyecto, ya sea del rubro agrícola, pecuario o acuícola”.

En el primer rubro se puede solicitar recurso ya sea para molino, separadora, una desbaradora, mochilas aspersoras, un tejaban, etc. En el rubro pecuario pueden solicitar vientres, un corral de manejo, una ordeñadora, etc. Y en el acuícola, una granja para bagre o tilapia, implementos para la pesca, “los municipios con vocación pecuaria son: Cojumatlán, Pajacuarán y Venustiano Carranza”, recordó.

“Por ejemplo, si algún productor solicita un molino de martillos que cuesta 30 mil pesos, el gobierno del estado y el municipio le aportarán 15 mil pesos y el beneficiario pondrá el resto”.

Enumeró algunos de los montos asignados por algunos municipios para el citado programa: Ixtlán: 369 mil 294 pesos; Jacona 376 mil 181 pesos; Tangamandapio 420 mil pesos y Tangancícuaro 517 mil 466 pesos; por mencionar algunos.

Señaló que sólo 3 de los 17 municipios de esta región no le entraron con aportación al programa fueron: Briseñas, Chavinda y Sahuayo.

Asi lo dijo al informar que hoy jueves a las 10 am en las instalaciones de ICATMI capacitarán a los directores de desarrollo rural de los municipios que participan en este programa en esta región, sobre la operatividad del citado programa. La capacitación la impartirán Octavio Ocampo Peña, director de delegaciones regionales de SEDRUA y Carlos Torres Robledo, subsecretario de de capacitación de SEDRUA.

“Posteriormente lanzaremos una convocatoria con las fechas de apertura de las ventanillas. Considero que para el mes de junio ya estaremos recibiendo solicitudes. Los consejos de desarrollo municipal, de acuerdo al presupuesto de cada municipio van a decidir a qué productores van a apoyar”, subrayó.

Para lo anterior se establecerán los siguientes criterios: que los solicitantes no hayan sido beneficiados en años anteriores, que acrediten la posesión legal de su parcela, ya sea mediante una escritura, titulo parcelario o un contrato de arrendamiento legalmente constituido, además de que sean proyectos factibles que incrementen la productividad.

Finalmente reveló que el gobernador Silvano Aureoles, en conjunto con el secretario de la SEDRUA, Francisco Huego Maurin, este 2017 destinó para Michoacán una bolsa de 50 millones de pesos para fortalecer a los consejos de desarrollo rural municipal, a través del citado programa.



Numeraria

12 millones 905 mil 666.98 para el programa