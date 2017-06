Casi 200 unidades de primer nivel del sector salud están rehabilitadas y dignificadas

-Secretario de Salud urgió a funcionarios involucrados a supervisar unidades para dar celeridad a los trabajos de mejoramiento

Elena Rojas, Zamora

De las 450 unidades de primer nivel que hay en Michoacán, 180 ya quedaron rehabilitadas y dignificadas al 100 por ciento, informó Elías Ibarra Torres, Secretario de Salud en Michoacán (SSM) en su última visita a esta ciudad la semana pasada.

El responsable del sector salud en la entidad reveló que entre estas destacan las 2 unidades de Cotija: Cotija de la Paz y La Esperanza; las 2 de Marcos Castellanos: San José de Gracia y El Sabin; las 3 de Tangancícuaro: General Dámaso Cárdenas, San Antonio Ocampo y Valle de Guadalupe; las 3 de Venustiano Carranza: Venustiano Carranza, El Fortin y La Palma.

En contraste enumeró las unidades que prácticamente no llevan ningún avance: las 3 de Briseñas: Matamoros, Paso de Hidalgo y Comuato; las 2 de Chavinda: Chavinda y La Cuestita; la de Cojumatlan de Regules; Emiliano Zapata de Villamar; las 4 de Vista Hermosa: De Negrete, Alvareño, Los Pilares y el Huengueño. En Zamora también se lleva un nulo avance en las unidades de Ario de Rayón y en los módulos 1, 3 y 4.

También no se ha iniciado la dignificación de las unidades de Sahuayo: Sahuayo, Morelos, el Güirio y los módulos 1, 2, 3 y 4 y el Rincón de San Andrés. Por lo que urgió a personal del área de infraestructura de la SSM a supervisar para dar celeridad a estas acciones de mejoramiento.

Añadió que hay otras unidades que llevan un avance poco significativo, como las de Chilchota en la que se invirtieron 8 millones de pesos (mdp) y solo lleva un 20 por ciento de avance; al igual que en Tingüindin; Telonzo un 30 por ciento; al igual que la de Churintzio; en la de en Jiquilpan se lleva un avance del 40 por ciento; al igual que en las 2 de Pajacuaran: Pajacuaran y La Luz; así como Villamar en el municipio que lleva el mismo nombre.

Contrario a que hay otras unidades con un avance muy significativo como las de Chilchota: Huecato, Los Nogales, Tanaquillo, Huancito, Zopoco, Tacuro y Santa María; en Tocumbo: Santa Clara Valladares; así como los centros de salud de Ecuandureo, Ixtlán, Tarecuato y Tangamandapio llevan más del 90 por ciento de avance. La Angostura de Vista Hermosa lleva un 80 por ciento.

El Centro de Salud ubicado en la calle Niños Héroes de Zamora lleva un avance del 50 por ciento; en el Centro de Salud de Valencia un 60 por ciento y en el módulo 2 un 80 por ciento. En Jacona las unidades de Jacona de Plancarte, El Platanal; así como módulos 1, 2, 3 y el 4 llevan entre el 70 y 90 por ciento de avance. En Purépero reportan el 70 por ciento.

“Hay unas con muy buen avance, otras con regular y otras que no han avanzado. Por lo que es importante que el jefe de jurisdicción en coordinación con los directores de salud de los ayuntamientos contribuya a supervisar las unidades para agilizar los trabajos de dignificación”, finalizó.

Numeraria

450 unidades de salud de primer nivel hay en total en Michoacán

100 días o menos esperan tener la totalidad de las unidades ya rehabilitadas y dignificadas