Casi 100 quejas acumula Derechos Humanos región Zamora

-El 60 por ciento resueltas vía conciliación



Elena Rojas, Zamora

En lo que va de este año se han presentado 95 quejas ante la visitaduria región Zamora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la cual comprende 34 municipios, lo anterior representa un 5 por ciento menos de las que se tenía a estas mismas fechas el año anterior, informó Víctor Villanueva Hernández, visitador de esta dependencia.

El 55 por ciento de estas quejas son referentes a temas de seguridad pública y de procuración de justicia, es decir, los ciudadanos argumentan haber sido detenidos de manera ilegal, objetos de incomunicación, de aislamiento, de aplicación de una multa ilegal, sostuvo.

En el caso de la procuración de justicia, señalan haber sido objeto de que no se les da un trámite adecuado a su investigación, que no les fue recibida alguna denuncia, o que el ministerio público no realiza las diligencias que ellos les están solicitando para efecto de que se aclare o acredite que sucedió algún delito, “resto de las quejas tienen que ver con conceptos violatorios en derechos humanos por parte de la secretaria de educación y de la Secretaría de Salud”.

Por tanto dijo, “las autoridades más señaladas son en primer lugar la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia en el estado. Le sigue la Secretaría de Educación y luego la Secretaría de Salud. Ya posteriormente los municipios, cuyas quejas presentadas tienen que ver con procedimientos infundados y no motivados que realiza la autoridad municipal, en algunos casos con la negativa al derecho al agua, abuso de autoridad, entre otros”.

Señaló que los municipios que concentran mayor número de quejas, por tratarse de ciudades grandes son: Zamora, La Piedad, Sahuayo, Jiquilpan, Jacona, Los Reyes, Zacapu, entre otros.

Expresó, “en la mayoría de las quejas tratamos de buscar la conciliación, siempre y cuando no se trate de violaciones graves a los derechos humanos, como puede ser la tortura, la desaparición forzada o un trato cruel inhumano y degradante”.

Dijo, “la conciliación es un mecanismo alternativo para dar solución a los conflictos. Es una forma de resolver los problemas de manera más pronta y en la cual a los ciudadanos les facilitamos la impartición de la justicia. De ese derecho que ellos exigen. En ese sentido nosotros insistimos con las autoridades. En un 60 por ciento de los casos si logramos la conciliación”.

Otra de las manera en que se resuelven los conflictos es porque la gente se desiste, ya no quieren continuar con la investigación de la queja; otras son la propia recomendación o el acuerdo de no violación, “afortunadamente hemos tenido buena respuesta de muchas autoridades para buscar la alternativa de solución”, finalizó.



Numeraria

306 quejas ante la visitaduria región Zamora de la CEDH se registraron en 2016