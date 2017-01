Casa de la Cultura tendrá mañana su primera exposición del año

-“Mariposas diurnas y nocturnas”, será una de 10 exposiciones

Elena Rojas, Zamora

Mañana viernes 13 de enero, a partir de las 8:30 pm, la Casa de Cultura del Valle de Zamora (CCVZ) tendrá su primera exposición del año que lleva el nombre de “Mariposas diurnas y nocturnas” del artista plástico Antonio Cervantes, profesor de pintura y fundador de CCVZ desde hace más de 30 años.

Araceli Vallejo Rojas, responsable de CCVZ, expresó que se trata de una muestra pictórica que combina imágenes en blanco y negro e imágenes en color, “el artista tiene especial inclinación en estos insectos volátiles con los que hace alegorías a la naturaleza humana”.

La exposición tendrá permanencia hasta la primera semana de febrero. Está conformada por 25 piezas de diversos formatos bajo la técnica de acuarela y acrílico, “con esta muestra arrancamos nuestra actividad anual de exposiciones”.

Con esta muestra la CCVZ refrenda su compromiso de seguir impulsando a los artistas zamoranos, “y más aún que el expositor es gente de casa y maestro constante quien ha contribuido a fomentar el gusto por la pintura entre los niños”.

Comentó que este año se desarrollarán por lo menos 10 exposiciones tanto de pintura, fotografía, escultura y grabados en este recinto para seguir elevando el nivel cultural de los zamoranos, “los únicos meses que no hay exposición es en vacaciones de verano porque ocupamos todas las instalaciones para los cursos de verano y en el mes de diciembre que baja la actividad. Los demás meses tenemos el compromiso de montar exposición de diferentes artistas y distintas técnicas”.

Las piezas estarán a la venta, “afortunadamente los zamoranos tienen la cultura de adquirir obras de arte, lo que redunda directamente en la economía de los creadores, ya que no lucramos con ellos para que expongan sus piezas, sino al contrario, los impulsamos”.

Antonio Cervantes es zamorano y socio fundador de la CCVZ y profesor actual en este recinto. Ha expuesto sus obras en recintos culturales de Pátzcuaro, Uruapan y Morelia. Además de que cada año presenta una exposición diversa en la CCVZ.

No solo incursiona en la pintura, también domina las artes plásticas en general desde escultura, barro, manualidades con materiales diversos, trabajos escultóricos con plastilina. Es egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes, finalizó.



