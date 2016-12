Caritas recaudará ropa de abrigo para repartir entre 3 mil personas vulnerables

-Ahora no realizará campaña de recolección de cobijas, otras instituciones ya lo hacen

Elena Rojas, Zamora

Este 2016 la institución Caritas Diocesana recaudará ropa de abrigo, por lo que no implementó la campaña de recolección de cobijas que desde 25 años venía realizando, año tras año. Lo anterior debido a que esta demanda ya está cubierta, toda vez que son muchas instituciones como el DIF, club rotario, caballeros de Colón y el mismo seminario quienes apoyan a personas con cobijas, señaló Hilda Guadalupe Sánchez Cruz, administradora de Caritas Diocesana.

Reiteró que no obstante este año se enfocaron en una campaña de recolección de ropa de invierno en buen estado, denominada “uno a uno contra el frio”. Por lo que la ciudadanía puede donar desde chamarras, suéteres, bufandas, gorras, abrigos para todas las edades.

Indicó que la recaudación de ropa es constante, no obstante, este mes y durante Enero intensificarán dicha campaña para recaudar ropa abrigadora. El centro de acopio se ubica en la calle Pino Suarez 116 Norte, fraccionamiento El Carmen y opera en un horario de 8 am a 3 pm. De igual forma en las parroquias también reciben la ropa.

A partir del mes de Enero comenzarán a repartir la ropa que logren recaudar, sobre todo en las colonias de mayor vulnerabilidad en los municipios de esta región; así como en la Meseta Purépecha (Paracho, Cherán, Anganguan, Zacan, Carapan), principalmente, “buscamos impactar a más de 3 mil personas”.

Comentó que afortunadamente ha crecido el número de gente altruista, pues cada vez son más michoacanos de buen corazón los que se suman a causas nobles como esta, “la gente se solidariza todavía y más aun cuando hay un desastre natural. Creen mucho en la nobleza de nuestra institución y saben que el apoyo que dan llega realmente a quien lo necesita”.

“Siempre que hay un llamado de la institución, la gente apoya desde el adulto mayor más pobre, así como las escuelas, instituciones, parroquias y sociedad civil”. Igualmente recordó que la Diócesis de Zamora abarca 135 parroquias en aproximadamente 50 municipios, entre los que citó: San José de Gracia, Uruapan, Cherán, Paracho, Tancítaro, Tangancícuaro y Purépero; por mencionar algunos.

Dijo que en cada una de estas parroquias existe una institución como esta, “todas las acciones las coordinamos en conjunto con las parroquias porque son los párrocos quienes conocen las verdaderas necesidades de la población”.

Cabe señalar que Caritas es una institución de la iglesia que se dedica a hacer la caridad organizada, para apoyar a quien realmente lo necesite, “no queremos ser una institución paternalista, la gente siempre debe buscar la manera de salir adelante con su propio esfuerzo”, concluyó.

Numeraria

5 Diócesis en Michoacán: Tacámbaro, Apatzingán, Morelia, Lázaro Cárdenas y Zamora

34 años cumplió el 19 de Septiembre Caritas

13 personas al frente de la Diócesis