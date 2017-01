Carece de recursos sector de transporte público para renovar unidades

-Aseguran no es suficiente incremento de COCOTRA para emprender acciones

-Solo 30 por ciento de microbuses son de modelo reciente, circulan 300 en zona conurbada

-Alza en precio de unidades dificultará acciones



Oscar De La Rosa, Zamora

El sector de transporte público carece de recursos económicos para renovar sus unidades vehiculares, pese a que recientemente recibieron la autorización de la Comisión Coordinadora de Transporte (COCOTRA) para subir la tarifa del pasaje hasta 8 pesos. El peso que reciben de más, antes era 7, por cada pasajero no alcanza para que puedan adquirir nuevos vehículos.

“Cada unidad nos cuesta por encima de los 2 millones de pesos. No alcanzan los ingresos anuales para poder cubrir esas cantidades, ni aun cuando hagamos la solicitud de financiamientos a mediano y largo plazo. La crisis económica nos pone en una situación complicada para que pronto podamos cumplir con ese objetivo”, puntualizó José Luis Ramírez Victoria, presidente de la Unión de Transportistas del Valle de Zamora.

Aseguró que solo el 30 por ciento de los poco más de 300 microbuses que circulan entre Zamora y Jacona son de modelo reciente. El resto son unidades que tienen años al servicio de los ciudadanos, pero que de manera constante reciben mantenimiento para no ocasionar problemas de contaminación.

Indicó que los concesionarios se encuentran en disposición de dar el mantenimiento necesario a cada una de las unidades vehiculares para que se pueda mantener un servicio óptimo a cada uno de los usuarios del transporte público.

“Con o sin crisis de recursos estamos obligados a prestar el servicio en las mejores condiciones y cada uno de los concesionarios estamos conscientes de la situación porque la intención es cumplir con las exigencias de quienes utilizan a diario las unidades para transportarse a múltiples destinos”, dijo.

Dio a conocer finalmente que por el momento están en disposición de sostener el precio autorizado por la COCOTRA en lo que respecta a las unidades vehiculares, pero dijo que de mantenerse un alza frecuente en el precio de refacciones y combustibles estarían en condiciones de analizar una nueva tarifa.



Numeraria

120 unidades vehiculares han podido ser renovadas