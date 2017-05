Capacitarán a universidades en llenado de solicitudes de empleo y currículos

-Detectan falta de conocimiento en llenado de documentos

-Al menos 50 por ciento no sabe cómo hacerlo y quedan fuera de oportunidades de empleo

-70 por ciento de vacantes están enfocadas a sector juvenil

Oscar De La Rosa, Zamora

Serán capacitadas las universidades y planteles de bachillerato para que instruyan a sus alumnos en el llenado de solicitudes de empleo y currículos que son indispensables para que los jóvenes puedan obtener una oportunidad de trabajo, debido a que es una de las causas principales por las que no se quedan con las vacantes.

“No saben cómo colocar los datos en los documentos y nos damos cuenta en los casos donde traen los documentos a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo (SNE), los cuales corregimos al instante; sin embargo, quienes acuden directamente a los departamentos de recursos humanos de las empresas no tienen la misma suerte”, puntualizó Arturo Núñez Esquivel, jefe de la oficina regional del SNE.

Comentó que al menos 50 por ciento de los jóvenes profesionistas en la actualidad no sabe cómo elaborar un currículum o llenar una solicitud de empleo. Los casos ponen en evidencia la falta de capacitación que tienen los jóvenes en los planteles educativos, con relación a ese tipo de casos.

“El problema es que pierden tiempo valioso y se quedan fuera de las oportunidades de ser empleados por las empresas u organizaciones. Los recién egresados quedan fuera de las oportunidades laborales y no tienen la oportunidad de quedarse con la vacante por lo que terminan en otras actividades para obtener recursos”, dijo.

Aseguró que otros casos en el llenado de solicitudes o currículos están relacionados con la falta de formalidad de los buscadores de empleo, ya que algunos están acostumbrados a tomarse la “selfie” con el celular o retratarse con animales para pegarla en el documento que otorgan a los departamentos de recursos humanos.

“Es una desventaja importante para los jóvenes porque es importante resaltar que prácticamente el 70 por ciento de las vacantes ofertadas están enfocadas a ellos, pero cuando presentan esa falta de conocimientos se quedan fuera de las oportunidades laborales”, mencionó.

Concluyó al decir que para la capacitación harán una visita en los planteles educativos con el propósito de que se pueda trabajar en la materia y que las instituciones otorguen un tiempo a capacitar ese aspecto entre los recién egresados.

Numeraria

-350 vacantes por mes ofertan en bolsa de trabajo del SNE