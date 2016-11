Capacitarán a policías y periodistas sobre Derechos Humanos

-Necesario el adiestramiento de estos gremios en garantías individuales: CEDH

Elena Rojas, Zamora

“Ni los elementos policiacos deben inhibir la profesión del periodista con actos prepotentes, ni el periodista debe invadir el derecho de la privacidad de una persona. Por ello es necesario que ambos gremios conozcan los derechos y obligaciones sobre su función, señaló Víctor Villanueva Hernández, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de esta región de Zamora.

Ello luego de que en las últimas fechas se dieron roces entre policías y periodistas, en especial quienes cubren la nota roja, es por eso que dijo que a la brevedad organizarán una capacitación entre los cuerpos policiacos de la zona metropolitana: Zamora, Jacona y Tangancícuaro y los periodistas de la región para que ambos conozcan las limitantes de su labor.

Especificó que tras un incidente que se dio recientemente con un periodista, quien fue llevado a barandillas por elementos de seguridad pública de Jacona al cumplir con su labor, este organismo protector de los derechos humanos se acercó con el director de seguridad pública del citado municipio para solicitarle que exista una mayor coordinación entre los cuerpos policiacos y los representantes de los medios de comunicación.

Lo anterior a efecto de que cuando la autoridad tenga que señalar o especificar ciertos límites de la acción periodística, lo haga de manera adecuada sin atropellar los derechos del reportero, sin actuar de manera prepotente, ni con agresiones físicas, ni verbales, comentó.

Mencionó, “aunque si bien el periodista tiene derecho a la libre expresión, hay información que debe tener cierto cuidado de hacerla pública, para no invadir el derecho de privacidad de una persona que tuvo un incidente y que a lo mejor no le conviene o interesa que lo que le sucedió se haga público, porque puede afectar su integridad o poner el riego su vida”.

“Por tanto, estamos inmiscuidos en una gama de derechos en los que todos son importantes. Por ello ante todo debe ponderar la comunicación abierta y directa para que no se vaya a incurrir en alguna responsabilidad tanto de la autoridad o de algún reportero

por alguna situación de omisión o por desconocimiento de sus derechos y obligaciones”.

Dijo, “tanto la labor periodística como la labor del policía van muy ligadas, por ello las acciones que deben realizarse se deben hacer por el canal de la comunicación y no se hagan a través de agresiones físicas, de prepotencia o abuso de poder”.

“También sería importante que en esta capacitación participe personal de la Fiscalía para que ellos delimiten hasta dónde puede llegar la labor periodística, que no afecte el lugar de los hechos, la escena del crimen, que se resguarde el área y no se vayan a contaminar las evidencias que pudiera haber en un lugar donde sucedieron los hechos”, subrayó.

Indicó finalmente que con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) la obligación de la policía es resguardar el lugar de los hechos para que no se contaminen, a efecto de que las evidencias que puedan estar dentro del espacio se conserven en el mismo estado en el que ocurrieron, en tanto llegue la fiscalía, el M.P y los servicios periciales a recabar todas las pruebas a efecto de que la investigación tenga un buen resultado, “por lo que los periodistas y la sociedad debe entender esta labor de los policía de resguardar el área”.

Numeraria

287 quejas en lo que va del año ante CEDH

55 por ciento tienen que ver con 2 instituciones