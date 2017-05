Cáncer de próstata sigue cobrando vidas en el país

-Por desinformación, ignorancia y corrupción

-En Michoacán, cada hora muere un paciente por este padecimiento



Elena Rojas, Zamora

El cáncer de próstata sigue cobrando muchas vidas en el país por desinformación e ignorancia, aunado a la corrupción de las instituciones de salud y los políticos que no invierten en campañas y metodologías efectivas para abatir este padecimiento, así como falta de compromiso, educación y cultura entre la población en materia preventiva.

Coincidieron Juan Bosco Martínez, presidente de la fundación del Instituto de Medicina Avanzada y Humanística (IMAH), Raúl Melo Ventura, director clínico y David García, medico.

Melo Ventura detalló que ante bajos niveles de educación hace mella en abatir estos padecimientos, “y como no, si el nivel de educación profesional de posgrado en México es del 6 por ciento a nivel nacional, comparativamente con Japón el nivel de educación posgrado es del 98 por ciento. Un mexicano lee 2 libros por año; cuando en Japón o Alemania están leyendo 24 hasta 30 libros anualmente”.

Añadió, “la ignorancia es la gallina de los huevos de oro de los partidos políticos. Se aprovechan de la ignorancia de la gente para darles estudios de cáncer de mama, para darles lentes, despensas, etc., porque desafortunadamente, ante la falta de oportunidades no tenemos la solvencia económica que vaya de la mano con la educación”.

“Es lamentable que una persona con nivel de secundaria este ganando en promedio 4 mil 500 mensuales, lo que viene costando un diagnóstico completo de cáncer de próstata. Si para la canasta básica alimentaria a duras penas les alcanza, difícilmente van a invertir en la prevención mediante un diagnóstico oportuno”.

Dijo, “necesitamos abatir la ignorancia que hay en nuestro país, para que los partidos políticos dejen de aprovecharse de las situaciones de salud y mejor trabajen e inviertan en metodologías para disminuir los índices de mortalidad por cáncer de próstata”.

“La gente muere por ignorancia en el médico, en el sistema de salud y en todos los niveles. Más que un ataque, debemos colaborar y enseñar a la gente a prevenir. Debemos ser embajadores del conocimiento y trasmitirlo para salvar vidas”, recalcaron.

El cáncer de próstata ha ido en aumento por varios factores, entre ellos el exceso en el consumo de carne, toda vez que la mayoría de los mexicanos somos carnívoros al 90 por ciento, el consumo de alcohol y el degenere alimentario.

Michoacán es el estado con mayor incidencia de cáncer de próstata. Le siguen Distrito Federal y Jalisco, “de cada 10 personas, 4 a 6 van a desarrollar cáncer de próstata en el país. En Michoacán cada hora muere uno a dos pacientes por este padecimiento”.

Zamora es pilar en el tratamiento de cáncer de próstata en México, “fundación IMAH fue el pionero en realizar cirugía robótica en América Latina en el año 2000. Hay un proyecto más lejano que es la formación de un instituto de salud orientado a patología urológica y nefrológica encaminado a abatir este padecimiento”, finalizaron.



Numeraria

1 o 2 pacientes mueren cada hora en Michoacán a causa del cáncer de próstata