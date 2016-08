CANACO puso a disposición del sector empresarial 100 tabletas Windows

Lunes , 29 de agosto de 2016

-Contienen un sistema de mercadotecnia y venta por internet

Elena Rojas, Zamora

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) lanzó la convocatoria para que empresarios agremiados a este organismo empresarial puedan adquirir equipamiento tecnológico con un sistema de mercadotecnia enfocado a la proyección y propectos de clientes que permita al empresario tener ventas por internet.

Por ello puso a disposición 100 tabletas windows que gestionó ante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). Cada equipo tiene un valor de 15 mil pesos. No obstante cada beneficiario solo debe aportar mil 500 pesos, es decir el 10 por ciento. Además de que los beneficiarios recibirán una capacitación gratuita para aprender a utilizar estas herramientas tecnológicas.

Así lo señaló José García Velázquez, secretario y director de la Cámara Nacional de Comercio de Zamora (CANACO) y primer vicepresidente de la federación de cámaras de comercio del estado, quien detalló, “lo importante es que los empresarios vean que estamos acercándole una solución tecnológica con capacitación que trae de regalo un equipo y este vale diez veces la aportación de los un mil 500 pesos”.

Para ello los interesados deben contar con los siguientes requisitos: acta fiscal, cédula con el giro correspondiente, comprobante de domicilio, credencial de elector, el poder del representante legal (en el caso de las empresas morales) y el contar con su formato 32 D positivo, lo que significa que están al corriente con los trámites con Hacienda y no contar con un beneficio tecnológico anterior del mismo año en curso por parte del INADEM o e la Secretaría de Economía.

Los interesados deben acercarse lo más pronto posible a las instalaciones de la CANACO ubicadas en Colón 16 Poniente Altos o bien, escribir al correo josegarcia@canacozamora.com o comunicarse al teléfono 51-21711.

“Es importante que nuestros empresarios avancen hacia la tecnificación con un equipo tecnológico. No podemos esperar mucho tiempo, los empresarios deben de aprovechar esta oportunidad la voz de ya. De lo contrario nos van a quitar estas 100 tabletas y se las van a dar a otras regiones cercanas”, finalizó.



100 tabletas Windows a disposición del sector empresarial a costo sumamente accesible