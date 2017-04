Campo michoacano enfrenta condiciones de desigualad

-CNC compromete contrarrestar esa situación

-Renuevan dirigencia municipal de CNC, queda al frente Rocío de la Paz Gómez

Elena Rojas, Jacona

“La confederación Nacional Campesina (CNC) se encuentra actualmente en condiciones complicadas y difíciles, como nunca había estado, toda vez que nos encontramos en un campo totalmente desigual. Por un lado tenemos productores que producen muy bien, pero también hay muchos que viven de la autosuficiencia. Eso ya no puede seguir así. Si el gobierno federal no nos atiende cerraremos carreteras”, señaló Jesús Luna Morales, presidente de la liga de comunidades agrarias de sindicatos campesinos del estado de Michoacán

En evento de renovación de la dirigencia municipal de la CNC realizado en las instalaciones de la comunidad agraria, dijo, “en el gobierno del estado solamente se le etiquetan 1 mil 100 millones de pesos al campo. El Producto Interno Bruto (PIB) del estado de lo que produce el campo oscila en alrededor de 40 mil millones de pesos. Por lo que deberíamos tener una respuesta parecida. Si el congreso le autorizó y le dio al gobierno del estado alrededor de 60 mil mdp lo justo es que el campo tuviera más o menos 6 mil 600 mdp de apoyo”.

Agregó, “en la CNC estamos preocupados y ocupados para que los productores estén en condiciones distintas. Queremos que la semilla, el fertilizante y los abonos lleguen en tiempo. Tenemos empecinados en hacer llegar a más productores la agricultura protegida. Esta no solo debe ser para el que tiene. Hay esquemas para que el que no tiene dinero también pueda acceder a invernaderos y macro túneles. Tenemos que abatir esas brechas. Al que tiene hay que apoyarlo, y al que no hay que tenderle la mano y aparte ayudarlo”.

Dijo que en esta organización han emprendido un trabajo por todo el estado, “llevamos 90 municipios visitados haciendo compromisos. Impulsamos 40 proyectos productivos en beneficio del agro de medio millón de pesos cada uno para 40 familias de mujeres en 40 municipios”.

Añadió que recientemente estableció un compromiso con el secretario de gobierno para los programas concurrentes con la federación y los programas que el estado tiene, “no podemos seguir con un campo tan desigual. Este año conseguimos 30 mil hectáreas de apoyo para el programa de maíz; 3 mil toneladas de fertilizante con bajos costos, pero se requieren más apoyos”.

Indicó que los apoyos de los 3 niveles de gobierno tienen que llegar en justicia como son, no a medias, ni con dadivas, ni mediante intermediarios “no queremos coyotaje”. Aplaudió la reingeniería del gobierno del estado, “se van a ahorrar mil millones de pesos que se estaban gastando de manera inútil”.

“No estamos de acuerdo en la desaparición de la secretaria de pueblos indígenas, pero si estuvimos de acuerdo en todo lo demás para que se sustraiga hacia otras secretarias, pero le pedimos al gobernador que esos mil millones de pesos se le puedan destinar al campo. Hemos solicitado a los diputados para que se le etiqueten más recurso al agro”, destacó.

Así lo expresó en el marco del evento donde rindió protesta al comité municipal de la CNC donde quedó al frente como presidenta Rocío de la Paz Gómez Robledo quien dijo, “el compromiso será desarrollar cada una de las carteras. Vamos hacer un trabajo integrado, único. Todos nos debemos unir por un solo objetivo: Jacona”. Al tiempo que pidió al líder acercar la escuela de cuadros en la que se instruye a los jóvenes sobre la importancia de esta organización.

Por su parte Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal e invitado de honor, indicó que seguirá impulsando el campo a través del programa municipal de abonos orgánicos y de diversos proyectos en beneficio del agro. Y dijo que estará al pendiente de las necesidades de esta organización, “me identifico con la CNC porque soy ejidatario”.

Finalmente Adriana Campos Huirache, diputada local por el distrito de Jacona, dijo que la CNC es pilar para el partido del cual ella emana, “seré el puente de comunicación para caminar con proyectos y trabajo en beneficio del campo. El agro para nuestra región es la actividad más importante. Es la actividad económica de nuestro municipio. Por lo que seguir impulsándolo vale la pena. Seguiremos gestionando en apoyo al campo”.

Numeraria

4 ejidos en Jacona

15 diputados, 8 son mujeres en el grupo parlamentario del PRI