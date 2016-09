Cambian rostro del CONALEP con inauguración de obras

Miércoles , 7 de septiembre de 2016

-Implicaron una inversión de casi 800 mil pesos

-Diputada Noemí donó equipo de cómputo por 55 mil pesos

Elena Rojas, Zamora

“El rostro del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), plantel Zamora, está cambiando. Desde la entrada, ya se ve una escuela limpia y muy bien pintada, lo que representa un símbolo de que hay un compromiso y orgullo institucional”; así lo externó, Minerva Bautista Gómez, directora general en el estado del CONALEP.

Lo anterior al inaugurar obras en este plantel como la construcción de la cafetería, la mejora en tres laboratorios, la puesta en marcha de 15 proyectores que se adquirieron para instalarse en igual número de aulas con que cuenta la institución. En estas mejoras se destinó una inversión de 716 mil 387 pesos.

“Muchas de las cosas no fue desembolso directo del CONALEP, sino también se lograron por la gestión que ha realizado ante autoridades de diferentes niveles el director de la institución, Reynaldo Valdés Manzo.

Además, reveló, de que se instaló equipo de cómputo que fue donado por la diputada local Noemí Ramírez Bravo, mismo que implicó una inversión de 54 mil 600 pesos. En el evento inaugural también estuvo presente el director de la institución.

Bautista Gómez indicó que está realizando un recorrido por los 13 planteles de este sistema para revisar las instalaciones, “las cuales estarán sujetas a estar ingresando a los concursos que se hacen para acceder a recursos, por lo que estamos verificando el funcionamiento de los planteles para ver qué tan factible es que puedan hacer uso de ellos”.

Recordó que casi todos los planteles CONALEP son evaluadores y certificadores, “en el caso de este plantel, nuestros docentes, a partir de una capacitación, evaluación y recertificación tienen la facultad para ser evaluadores y certificadores, lo cual nos abre un campo para que las empresas, las personas físicas y los propios alumnos que deseen certificarse en diversas materias, principalmente en informática, ya pueden acercarse a estas instalaciones porque ya somos un centro certificador renovado”.

Añadió que para el 2017 ya están trabajando para la gestión de recursos para los 13 planteles, “estamos solicitando ante finanzas la ampliación de presupuesto de los 12 millones que nos faltan del año pasado, con esto podríamos cerrar con la compra de equipo como lo hicimos en 2015 y la mejora de alguna infraestructura”.

Agregó, “por otro lado estamos acercándonos a través del programa diputado o diputada adopta un CONALEP. Los 13 planteles el estado ya cuentan con un padrino o madrina legislador y con ello nos están ayudando primero a que conozcan el sistema”.

“Y a partir de ese conocimiento nos han ayudado con equipo de cómputo directamente o con algún otro tipo d apoyo, desde bandas de guerra, instrumentos etc. Y lo más importante es que nos van a ayudar a gestionar para que en su momento la comisión de presupuesto tenga en cuenta que CONALEP necesita más que nunca de este apoyo económico. Si no nos dan más presupuesto o por lo menos conservar el que tuvimos el año pasado, podremos tener el margen de operación que necesitan los planteles”.

Indicó que como CONALEP no hay otra institución pública que otorgue un doble reconocimiento: “son profesionales técnicos los jóvenes al egresar con su certificado, además del título y cédula profesional. Adicionalmente pueden continuar con alguna carrera a nivel superior afín a la carrera técnica que estudiaron en el bachillerato, o ingresar directamente al área laboral”, concluyó.



Numeraria

650 estudiantes, matricula del CONALEP