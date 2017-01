Cámaras empresariales unen esfuerzos para recuperar potencial económico

-Mañana sostendrán una reunión con el secretario de desarrollo económico



Elena Rojas, Zamora

Representantes de las 10 cámaras empresariales que aglutinan a más de 50 mil agremiados en esta región, que abarca 18 municipios, unirán esfuerzos a efecto de que Zamora progrese, se reactive y recupere su potencial económico como en los años 70ˋs, pues lamentablemente ha estado en declive en los últimos años, señaló Jesús Fernández Arias, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Región Zamora (CCERZA).

Agregó que en esos años Zamora era una de las principales ciudades de Michoacán, con mayor potencial económico, además de la capital. Sin embargo, en la actualidad esta ciudad ya paso al 6º lugar, siendo rebasada por ciudades como Lázaro Cárdenas, Uruapan, La Piedad, Sahuayo, etc.

Por ello dijo que mañana sábado en la quinta Orandino, a las 13 horas, sostendrán una reunión con el secretario de desarrollo económico, Antonio Sánchez Soto, a efecto de que dé a conocer los programas de apoyo para impulsar al sector empresarial.

Y es que, lamentó, en el año 2016, ante la falta de financiamientos, hubo bastantes cierres de negocios, pues mes con mes dejaron de funcionar en promedio 15 micros negocios en el primer cuadro de la ciudad, sobre todo de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) y de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope). Y los que sobreviven se volvieron 100 por ciento familiares, ya que dijo desde hace 3 años o más el gobierno no ha volteado los ojos hacia esta región de Zamora.

Indicó que de igual forma al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, le giraron un oficio para invitarlo a esta reunión y hacerles saber las dificultades económicas por las que atraviesan industriales, agroindustriales, comerciantes y prestadores de servicios.

Sostuvo que en dicha reunión podrán sobre la mesa el tema del gasolinazo, y es que dijo los agricultores y agroindustriales que requieren echar andar su maquinaria con diesel han manifestado su malestar por los altos costos en el combustible, “desafortunadamente la primera semana de febrero se especulan más aumentos en la gasolina, por lo que queremos intervenir para que esta situación se frene”.

Enfatizó que la situación económica que atraviesa Zamora es complicada, pues incluso predominan locales vacíos en espera de ser rentados, situación que desde hace años no se había percibido, “por ello urge que el gobierno del estado nos apoye con una subdelegación de la secretaría de desarrollo económico en Zamora que ofrezca financiamientos directos para los micro negocios y de esta manera evitar los intermediarios”.

De igual forma añadió, “Zamora requiere más fuentes de empleo, pues cada año salen cientos de profesionistas en busca de oportunidades laborales”.

En dicha reunión también solicitarán la terminación de las carreteras de Uruapan a Zamora y de Zamora a la Piedad; así como la cristalización de un centro de convenciones, que dijo tanta falta hace a Zamora, “ciudades como Sahuayo y Jiquilpan ya cuentan con su centro de convenciones, y Zamora siendo una ciudad muy importante no lo tiene. Urge que se reactive la micro y mediana empresa”, finalizó



Numeraria

10 cámaras empresariales en los 18 municipios de esta región aglutinan el CCERZA