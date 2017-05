Cámaras de seguridad evitarán falsos llamados a Protección Civil

-También harán rastreo de números telefónicos, buscan minimizar riesgos

-911 sigue con fallas para hacer enlaces o no contestan en ocasiones

-Sistema sigue en proceso de mejora, aumenta llamados de auxilio



Redacción, Zamora

La instalación de las cámaras de seguridad en la zona urbana del municipio evitará los falsos llamados de la población a la Coordinación Municipal de Protección Civil. También será implementado un sistema a través del C5 que permitirá rastrear los números telefónicos, desde donde se hace la acción para verificar que sea veraz la llamada de auxilio.

El motivo es que las falsas alertas ocasionan gastos a la corporación municipal por concepto de traslado y combustible, pero lo más grave es que se pierde tiempo valioso porque no se pueden atender contingencias que si son verdaderas y que requieren de una atención oportuna de los cuerpos de auxilio.

“No es una forma de espionaje el refuerzo en medidas de seguridad, sino simplemente atender de manera oportuna a las contingencias que se presentan en el municipio. Es parte del proceso de mejora en el sistema para incrementar la calidad en el servicio a la población”, puntualizó Marco Antonio Elizalde Jiménez, coordinador municipal de protección civil.

Comentó que el 911 mejorará gradualmente con la tecnología que se ha implementado en el municipio para atender las contingencias de seguridad en el municipio, ya que actualmente siguen las fallas en los llamados porque no logran hacerse los enlaces respectivos o no contestan en línea en ocasionas.

“Es de reconocer que hace falta elevar la calidad en los servicios. Finalmente es el propio C5 quien controla esa atención a la población y necesitamos que haya una coordinación eficiente para que puedan generarse más resultados para la población que es quien requiere de nuestra atención”, puntualizó.

Aseguró que aun con las fallas, han logrado atender las contingencias que se presentan de manera inmediata, ya que llegan en un promedio máximo de 5 minutos al lugar donde ocurren las contingencias, con excepción del poniente de la ciudad, a donde llegan en alrededor de 15 minutos, derivado de la cantidad de topes que hay sobre la Avenida Juárez.

“A través de C5 recibimos hasta 70 llamados por semana. Las contingencias principales que atendemos están relacionadas con el retiro de panales de abejas, incendios, caída de cables, incluso accidentes en donde se requiere dar atención a la población”, dijo.

Finalmente dijo que en la medida que se reduzcan los falsos llamados a la población, se atenderá de manera más eficiente a quien realmente requiere del auxilio de las corporaciones porque cuando se llega tarde a una contingencia, se generan molestias por parte de los solicitantes.

Numeraria

-10 llamados diarios recibe corporación a través de 911