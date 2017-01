CALDERA POLÍTICA18 ENE 17

“AQUÍ te apoyaremos para que Jacona sea un mejor municipio”, refirió el dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Michoacán, José Manuel Hinojosa Pérez, luego de que el edil de esa municipalidad, Rubén Cabrera Ramírez, se sumara a las filas del albiazul al constatar que los gobiernos del PAN basan su actuar en lo que se denomina la gobernanza humanista….EL JEFE del albiazul en la entidad destacó que la intención que tienen varios alcaldes emanados de distintas fuerzas políticas, como el caso de Rubén Cabrera, de adherirse a las filas de Acción Nacional, es reflejo de que en el partido se está haciendo un trabajo decidido para estar cerca de los ciudadanos, además de que los munícipes panistas son un referente para los demás municipios, pues se distinguen por su gran capacidad de gestión, el trabajo honesto, responsable y de equipo, encabezado por el presidente de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez….AL RESPECTO, Hinojosa Pérez destacó de la persona de Cabrera Ramírez, ser un funcionario “preocupado por estar cercano a los ciudadanos, que ha coincidido con la ideología de Acción Nacional y ha tomado la decisión de incorporarse a las filas del PAN”…..POR SU parte, el coordinador de alcaldes panistas y presidente municipal de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez, refirió que el PAN se ha caracterizado por acompañar las acciones gubernamentales a nivel municipal, estatal y federal dando muestra que tiene un compromiso real con la sociedad, una de las razones por las cual el munícipe de Jacona decidió unirse a las filas del banquiazul….EN SU OPORTUNIDAD, Rubén Cabrera señaló que dentro de las razones por las cuales decidió unirse a las filas de Acción Nacional es por el apoyo que ha recibido de los legisladores federales albiazules, así como del panismo en general, quienes lograron etiquetar un fondo extra de 54 millones de pesos para obras de calado para su municipio….TRAS asegurar ser una persona de trabajo, que siempre ha vivido del mismo, Rubén Cabrera Ramírez dijo también que la determinación de dejar el partido Movimiento Ciudadano, por el cual llegó al poder, la tomó luego del incumplimiento de compromisos por parte de la dirigencia de este, así como del nulo apoyo recibido por ese partido para lograr acciones que beneficiaran a los jaconenses, situación que ha encontrado en el albiazul….“HE TRABAJADO por el bien de mi municipio, por ello busqué otra opción la cual encontré en el PAN, ya que de Movimiento Ciudadano nunca recibí ningún apoyo, incluso ni siquiera recibí una visita por parte de la dirigencia de este partido que me respaldara en alguna acción que favoreciera a Jacona”, refirió el edil…..CON MOTIVO del 443 Aniversario de la Fundación de Zamora, hoy estará en el Teatro Obrero como orador oficial el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, quien por supuesto estará acompañado de la zamorana Martha Sahagún…..EN EL evento además servirá para otorgar reconocimientos al mérito empresarial, educativo y deportivo destacados del municipio….IVONNE Ortega pidió permiso al Congreso para separarse de su cargo y buscar la candidatura del PRI a la Presidencia de la República….DE ESTA FORMA, ya son dos mujeres las que aspiran a las candidaturas de sus partidos a la Presidencia de México en el 2018, Ivonne Ortega a la candidatura del Revolucionario Institucional y Margarita Zavala por la candidatura de Acción Nacional…..COMO antecedentes políticos, Margarita Zavala fue la Primera Dama en el periodo presidencial de su esposo Felipe Calderón Hinojosa, mientras que la Legisladora con licencia, Ivonne Ortega fue gobernadora del Estado de Yucatán….CONTINUANDO con los destapes presidenciales, ahora resulta que siempre sí buscará competir por la Presidencia de la República el jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el 2018, Miguel Ángel “Manos de Piedra” Mancera, el cual ha manifestado que aún no está adherido a ningún partido, pero que sí ha recibido ofrecimientos de los partidos “morralla” PT y Movimiento Ciudadano…..MIENTRAS tanto Andrés Manuel “peje lagarto” López Obrador, sigue punteando en las encuestas presidenciales, por lo cual se considera factible que solamente una alianza del “agua y el aceite” PAN-PRD, podría parar en su carrera a Los Pinos al “frijol con gorgojo”.