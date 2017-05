CALDERA POLÍTICA 9 may 17

PUES NADA, ayer acudió el diputado federal por el PAN, Marko Cortés Mendoza, a la inauguración de una calle en Numarán que se hizo con recursos federales gestionados por el zamorano y se encontró con la sorpresa que está rúa llevará su nombre….DE SEGUIR así al rato más obras hechas en municipios michoacanos tendrán ese nombre, por ejemplo en Zamora el Dr. José Carlos Lugo podría tener la iniciativa de cambiar el nombre de la Juárez por Marko Cortés que gestionó 18 millones de pesos para rehabilitar dicha avenida, como muestra de agradecimiento….ANDRES Manuel López Obrador trata de manejar como sus pendejos o serviles a los partidos políticos PRD, PT y Movimiento Ciudadano, a los cuales amenazó de que si no apoyaban en la contienda electoral del Estado de México a su candidata Delfina Gómez Álvarez, no admitiría sus alianzas con Morena en el 2018, por lo cual se perderían de llegar con él a Los Pinos….!QUE TAL el Peje Lagarto¡, aún no es presidente y ya está actuando como un tirano, peor que el presidente Maduro de Venezuela….A LO ANTERIOR le agregamos lo que señalamos ayer en este espacio, en el sentido de que si el PRD quería alianza con Morena en el 2018, el candidato perredista al Gobierno del Estado de México, Juan

Zepeda, debería declinar en favor de su candidata Delfina Gómez, a lo cual contestó el candidato del PRD, “que mejor muerto que declinar por Delfina” pero que si se trataba de declinar que mejor Delfina lo hiciera en su favor….AFORTUNADAMENTE el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, “vomita” al Peje Lagarto, al igual que el perredismo michoacano….POR OTRA parte, el PAN a nivel nacional precisamente está exigiendo la renuncia a la contienda electoral del Estado de México de Delfina Gómez Álvarez, por el delito de un desvío de 50 millones de pesos, cuando ésta fue alcaldesa del municipio de Texcoco….EL GOBERNADOR de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, insistió que será el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el instituto político sobre el que recaerá la determinación de quien asumirá la Presidencia de la República en el 2018, confirmado lo dicho durante la conmemoración del 28 aniversario de la fundación del partido en un acto celebrado en la capital del estado de Morelos….LOS PROGRAMAS sociales operados por el gobierno del estado estarán blindados ante los procesos electorales que se desarrollarán con miras a las elecciones presidenciales y municipales de 2018, aseguró el gobernador Silvano Aureoles Conejo….LA SENADORA de la República por el Partido Acción

Nacional (PAN), Luisa María “cocoa” Calderón Hinojosa, indicó que fue sacada de contexto la supuesta amenaza del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa de abandonar el partido de no ser Margarita Zavala la abanderada por el blanquiazul en los comicios presidenciales del 2018….ASEVERÓ que dicha declaración no es cierta, por lo que adelantó, los panistas decidieron no hablar al respecto y dejar el tema por la paz….“NOSOTROS (Felipe Calderón y Cocoa), venimos al PAN con la convicción de usar al partido para el beneficio de los ciudadanos, no es de nadie. De ninguna manera es cierto que Calderón vaya a abandonar el partido”, finalizó….HOY es el segundo y último debate oficial de los contendientes por la disputa de la “joya de la corona” en el Estado de México, contienda en la que participan Alfredo del Mazo Maza por el PRI, Delfina Gómez Álvarez por Morena, Josefina Vázquez Mota por el PAN y Juan Zepeda por el PRD….AL INICIO de este debate, según las últimas encuestas, entra Alfredo del Mazo en primer lugar, únicamente 2 puntos porcentuales arriba de Delfina Gómez, considerándose esto como prácticamente un empate técnico, mientras que Josefina Vázquez Mota les sigue en el tercer lugar y pisándole los talones Juan Zepeda….HABRÁ que

esperar que impacto tenga este debate en la opinión del electorado.