CALDERA POLÍTICA 9 MAR 17

ESTUVO EN Zamora en el marco del Día Internacional de la Mujer el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Antonio Soto Sánchez, donde reconoció a las mujeres michoacanas que desde cada rincón del estado, aportan a la vida económica y productiva, beneficiando al progreso integral de la entidad, ya que son piedra angular en la generación de empleos y riqueza….DURANTE UN encuentro con empresarias de este municipio, el responsable de la política económica en la entidad fue claro al señalar que el Gobierno del Estado que encabeza Silvano Aureoles Conejo, está comprometido y trabajando para generar las condiciones propicias para que cada mujer logre mejores niveles de vida mediante el impulso a sus actividades económicas….PREVIAMENTE, en la Feria de Empleo para la Mujer, reiteró el llamado al sector empresarial para que otorguen a sus empleados las prestaciones que por Ley les corresponden “una madre trabajadora dada de alta en el IMSS podrá con toda tranquilidad llevar a su hijo a la guardería, o llevarlo al médico cuando así lo requiera”, enfatizó el secretario Soto Sánchez….EN ESE tenor, conminó a la iniciativa privada para que a las mujeres se les otorgue igualdad salarial

cuando desempeñen roles o funciones iguales a las de un varón, “si realizan el mismo trabajo, no es posible que ganen menos”….EL CONSEJO Nacional del PRD expulsó, “temporalmente”, a Miguel Barbosa de la coordinación de los perredistas en el Senado de la República y le canceló sus derechos partidistas….LA VOTACIÓN de los Consejeros fue de 15 votos a favor 5 en contra y dos abstenciones….DESPUÉS de lo sucedido, el Consejo Nacional del Sol Azteca señaló que con este hecho se demuestra que en el PRD si hay disciplina….AHORA, todo parece indicar que Dolores Padierna será la próxima coordinadora de del sol azteca en el Senado de la República….ANTE esta situación, que fue provocada porque Barbosa manifestará que votaría por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, el ahora simpatizante del dirigente de MORENA manifestó que apelará esta decisión ante los Tribunales Electorales….EN LA CONTIENDA electoral por la disputa de la “joya de la corona” en el Estado de México se calientan los ánimos….ANDRÉS Manuel López Obrador anunció públicamente que demandará una investigación penal en contra de Josefina Vázquez Mota por un supuesto desvío de fondos por mil millones de pesos que el gobierno federal le otorgó a la candidata panista para su fundación social, a lo cual contestó el líder

nacional del PAN, Ricardo Anaya, que lo que pasa es que López Obrador le tiene miedo a la “Chepina”, porque sabe del éxito que está teniendo en la campaña electoral, y le recomendó a López Obrador que mejor explique que ha hecho con los 2 millones de pesos que le otorgaba mensualmente el ex gobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte….ANTE los hechos que han concluido con el asesinato de más de 35 mujeres michoacanas, el gobernador Silvano Aureoles Conejo prometió que dichos crímenes no quedarán impunes durante la actual administración y prometió que, en breve, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ofrecerá resultados concretos sobre los actos de violencia cometidos contra las féminas….EN EL MARCO de la entrega de la Presea Eréndira, a propósito del Día Internacional de la Mujer, el mandatario estatal afirmó que no habrá miramientos para quienes hayan causado algún daño a las mujeres….ANTE un auditorio compuesto por mujeres pertenecientes a la sociedad civil, Aureoles Conejo advirtió que su gobierno dará con los responsables de dicha violencia “estén donde estén y sea quien sea”….“NO SE TAPARÁ el sol con un dedo, ni por omisión ni por interés político para el gobierno”, estableció el Gobernador al reconocer que el tema de la violencia de género es un problema vigente

al que se le tiene que hacer frente con acciones instrumentadas, pero principalmente desde las instancias de gobierno….POR CIERTO, condenable el asesinato de una mujer hallada en el predio de las Delicias en Zamora el pasado martes, la cual resultó ser finalmente una adolescente de tan solo 14 años originaria de Jacona….AUNQUE EL alcalde de Zamora, José Carlos Lugo, el martes declaró que la violencia contra las mujeres sufrió una disminución y la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Carmen Vega, que cada vez es menor el número de mujeres que acuden a alguna asesoría relacionada con violencia porque en el instituto “trabajan arduamente”.