CALDERA POLÍTICA 9 FEB 17

EL DIPUTADO por el Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Gómez Trujillo, presentó ante el pleno del Congreso del Estado la iniciativa que busca la reducción de 10 diputaciones plurinominales para quedar en un total de 6, y baje el número de legisladores michoacanos de 40 a 30….EL TAMBIÉN perteneciente a la Comisión de Asuntos Electorales, explicó que esta acción es una respuesta a la demanda social y al desencanto ciudadano hacia la clase política e instituciones estatales, a las cuales se exige acciones concretas y reales que reflejen tanto un adecuado funcionamiento como una efectiva correlación entre gobernante y ciudadano….“HAGAMOS nuestras las exigencias populares, legislemos en los temas que le interesan a la población. No hagamos oídos sordos a las inquietudes sociales”….EL REPRESENTANTE popular panista señaló que reducir plurinominales garantiza que el Poder Legislativo continúe en su equilibrio y contrapeso en el ejercicio del poder público, y a través de esta medida se pretende lograr un ahorro de entre 15 y 20 millones de pesos en la nómina del Congreso de Michoacán….ES DE DESTACAR que esta iniciativa fue anunciada en días anteriores en compañía del Grupo Parlamentario del PAN y los medios de comunicación de la entidad….CON UN EXHORTO al Congreso de la Unión para eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas y el diésel, la diputada Andrea Villanueva, presentó un Punto de Acuerdo para brindar respuestas efectivas a una de las demandas más exigidas por la sociedad….AL EXPONER que nuestro país es un nación productora y exportadora de petróleo, la representante de Acción Nacional lamentó que tanto el Gobierno Federal como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mientan a la ciudadanía y contrario a sus declaraciones de que no habrá aumentos a las gasolinas, este 2017 incrementarán el Impuesto Especial sobre Producción y servicios (IEPS), del cual el Gobierno Federal recaudará más de 220 mil millones de pesos….“ES IMPORTANTE no confundir a los ciudadanos: el incremento a las gasolinas obedece a la Reforma Hacendaria y no a la Reforma Energética; una Reforma que el PAN votó en contra y que es la causante de la aplicación del IEPS a los combustibles; por eso estoy pidiendo la reducción en un 50 por ciento del IEPS para este año y para el siguiente la eliminación completa de dicho impuesto”, detalló la legisladora….EL PRESIDENTE nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, llevará a cabo, a partir de hoy jueves 9 de febrero, una agenda integral de trabajo por los Estados Unidos, que incluye encuentros con líderes de comunidades de migrantes, empresarios y estudiantes….OCHOA Reza explicó que el objetivo principal de la visita es conocer el punto de vista de los migrantes mexicanos en ese país, a partir de las medidas anunciadas por el nuevo gobierno de la Unión Americana que preside el megalómano Donald Trump….INDICÓ que también es importante conocer la opinión de líderes empresariales en ambos países, así como de estudiantes, para definir las líneas de acción para una mejor defensa de la soberanía, así como la protección de las mexicanas y los mexicanos en ese país….“NECESITAMOS actuar juntos. Unidos, tenemos que enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades del nuevo panorama internacional. Aquí el equipo se llama México”…..“LOS MEXICANOS tienen que saber que no están solos, que cuentan con un país y con el PRI para defenderlos. Así se los haremos saber. Hay mucho mundo más allá de los Estados Unidos”, señaló…..EL LÍDER priista convocó a los dirigentes nacionales de otros partidos políticos a tener altura de miras y unirse a los Acuerdos de Unidad en los que ya participan el PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social.