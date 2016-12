CALDERA POLÍTICA 9 dic 16

“MIENTRAS Andrés Manuel López Obrador no deponga su actitud ofensiva y deje de denostar a los liderazgos y gobernadores, “el partido de la Revolución Democrática no irá ni a la esquina con él”, adelantó el vicecoordinador perredista en San Lázaro, Jesús Zambrano Grijalva….ASIMISO, negó que el relanzamiento del Peje Lagarto y su reciente visita a Michoacán haya causado una división en las filas del perredismo estatal…..“¿CUÁLES miles de dirigentes? ¿Dónde están?, solamente eran dos diputados quienes acompañaron a López Obrador”, explicó….EL EX JERARCA nacional perredista sostuvo que el tema de la candidatura presidencial debe asumirse con mucha responsabilidad, principalmente en la definición de las alianzas…..EN ESTE MARCO, Jesús Zambrano rechazó que en lo “oscurito” esté trazando una alianza con la ex primera dama, Margarita Zavala, para determinar un proyecto único rumbo a la elección presidencial del 2018…..LA PRESIDENTA de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Rosa María de la Torre Torres, participó como invitada al inicio de los trabajos para la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción, actividad que se celebró en el Senado de la República…..LA LEGISLADORA, quien

también es Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, asistió como invitada para intercambiar experiencias con legisladores federales y de otras entidades federativas con el objeto de armonizar criterios y dotar a los estados de sistemas efectivos de combate a la corrupción…..DURANTE los foros se destacó que una de las prioridades a implementar con esta armonización de leyes es la eliminación del fuero constitucional, ya que fue planteado por De la Torre Torres ante el Pleno del Congreso de Estado, y otras acciones para combatir la opacidad y los privilegios, así como blindar a los congresos estatales de la tentación de control que eventualmente pretenda ejercer algún gobernador…..CABE mencionar que será el 19 de julio de 2017 cuando deberá ponerse en marcha en todo el país el Sistema Nacional Anticorrupción….LA SEGUNDA vuelta electoral puede ser un mecanismo muy atractivo para los ciudadanos abstencionistas, tendría un costo mínimo y propiciaría gobiernos de coalición, afirmo el presidente de la Mesa Directiva, Pascual Sigala Páez….EL OBJETIVO es garantizar la gobernabilidad y la segunda vuelta electoral obligaría a los candidatos punteros a tejer acuerdos con partidos y organizaciones sociales para lograrlo, señaló el diputado del Partido de la

Revolución Democrática….AUNQUE, bajo el argumento de que va a enriquecer su propuesta de incluir la segunda vuelta en los procesos electorales, retiró de la orden del día de la sesión del pleno de la 73 Legislatura, del 7 de noviembre, señalando que esa figura se utilizaría exclusivamente en el caso de la elección de gobernador cuando el triunfador no alcance el 40 por ciento de los votos válidos….EL CONGRESO del Estado de Michoacán aprobó por unanimidad la iniciativa de decreto para adicionar el artículo 177 bis del Código Penal, mismo que tiene como principio establecer criterios coherentes que permitan castigar el robo de menores con penas más severas, iniciativa presentada por el diputado Héctor Gómez Trujillo con la que ahora tendrán mayores garantías las niñas y los niños michoacanos.