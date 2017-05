CALDERA POLÍTICA 8 may 17

SERÁ el partido de la Revolución Democrática (PRD) el instituto político sobre el que recaerá la determinación de quien asumirá la Presidencia de la República en el 2018, aseveró Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, durante la conmemoración del 28 aniversario de la fundación del partido en la capital michoacana….“NOSOTROS (el PRD) vamos a decidir quién será el próximo presidente de México, y es altamente probable que ese Presidente de la República salga de nuestro partido”, señaló Aureoles Conejo….LUEGO de aseverar “el proyecto que nosotros representamos es el que necesita México para su transformación”, el mandatario michoacano reiteró que el aurinegro será el factor determinante en la elección presidencial de 2018; sin embargo, para ello se requiere que el PRD no deje de lado sus raíces diversas y las causas que le dieron origen, mediante alianzas con las fuerzas progresistas del país….“NO ES DE RODILLAS (como vamos a construir alianzas), es con dignidad y en lucha; aquí no se rinde nadie, este esfuerzo de miles de mexicanos lo vamos a defender”, reiteró Silvano Aureoles….TRAS MENCIONAR que no será desde la lógica de la sumisión y la posición de comparsas respecto de los partidos reaccionarios,

el gobernador de Michoacán convocó en un primer momento a la unidad interna del PRD y, posteriormente, a conformar un frente con las fuerzas progresistas, el movimiento social y con los actores políticos con quien coinciden….EL OBJETIVO último de estas fuerzas progresistas, más que ganar elecciones, será la integración de un cambio en el régimen presidencialista que actualmente vive México, ya agotado y necesitado de renovación….POR OTRA PARTE, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pidió en Chilpancingo, Guerrero, al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, un trato digno y de iguales, y no sólo mandarle mensajes en arengas de campaña….AURELOES Conejo vino a Guerrero a dar un saludo a las dirigencias nacional y estatal del PRD en un restaurante de la capital del estado, antes del inicio de la Marcha Por la Paz y la Seguridad….ALLÍ le respondió a López Obrador que “el PRD será determinante para que se elija al candidato presidencial” en el 2018”….EL GOBERNADOR perredista estuvo con la presidenta nacional de su partido, Alejandra Barrales Magdaleno; la secretaria general, Beatriz Mojica Morga; el presidente del CEE en Guerrero, Celestino Césareo Guzmán; el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre e integrantes de la dirigencia estatal….SOBRE la elección del Estado

de México, también respondió a los llamados de López Obrador, quien pidió al PRD que si quiere ir con Morena en 2018 sea desde ahora y haga declinar a su candidato a gobernador Juan Zepeda, por la lopezobradorista Delfina Gómez….EL GOBERNADOR de Michoacán propuso entonces que la declinación se defina en un debate entre los candidatos….“EN CASO particular del Estado de México, es muy sencillo: que la candidata de Morena debata con el nuestro y el que pierda que se retire y se sume al proyecto de ese estado”, planteó….DE NUEVO, Silvano Aureoles insistió sobre López Obrador sin mencionarlo: “lejos de asumir los costos de quienes nos descalifican, al revés, estoy seguro que sí se puede, porque hay disposición y apertura y a nadie se le ha discriminado sino al negociar se le trata con respeto”….POR su parte, el candidato del PRD, Juan Zepeda, lanzó los peores calificativos en contra de López Obrador, agregando “que mejor muerto” que declinar en favor de la candidata de López Obrador, Delfina Gómez, y que en caso de que sea así, entonces que lo haga Delfina a su favor.