CALDERA POLÍTICA 8 feb 17

LUEGO DE adoptar al PAN como su partido político, Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal de Jacona, está cobijado por los representantes de ese instituto político, aquí en la región por Arturo Hernández Vázquez, presidente municipal de Tangancícuaro, y los albiazules de Zamora encabezados por Enrique Godínez, así como José Manuel Hinojosa, presidente estatal del PAN, al menos así se vio ayer en el arranque de los trabajos de la ampliación del acceso poniente de la ex villa de las flores…. ES ASÍ que autoridades municipales dieron el banderazo de arranque de la ampliación y modernización con pavimento de concreto hidráulico y red de agua potable y drenaje sanitario del acceso Poniente, que se ubica en la carretera Jacona- Jiquilpan, al sur poniente de la ciudad, con una inversión federal de 24 millones 567 mil 529 pesos, a través del programa fortalecimiento financiero para la inversión 2016…PARA CONTAR con mejores condiciones de desarrollo de vida y de educación en el municipio de Apatzingán, el gobernador Silvano Aureoles Conejo inauguró obras que suman una inversión de 4 millones 528 mil pesos….AL INAUGURAR las instalaciones del Centro Emprendedor, así como las oficinas escolares y módulos con desayunadores del Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep), plantel Apatzingán, el mandatario estatal dejó en claro que su administración trabaja porque los jóvenes cuenten con más y mejores oportunidades….DE IGUAL manera que como lo han hecho en el resto de los municipios visitados, el Gobernador Silvano Aureoles promovió ante los apatzinguenses la unidad de todas y todos los ciudadanos ante las ofensas que el Presidente de Estados Unidos, el megalómano (fantasioso, imaginativo, presuntuoso, maniático, fatuo, egoísta) Donald Trump ha hecho en contra de los mexicanos, y en ese tenor, conminó a la juventud a reorientar sus metas de vida en lugar de ir en la búsqueda del “sueño americano”, buscar construir proyectos y oportunidades en su tierra de origen, sobre este prodigioso Valle de Apatzingán….EL PRESIDENTE del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Torres Piña, aseguró que pese a los rumores de que una desbandada de militantes del PRD se unirá al Peje Lagarto, el partido continúa siendo punta de lanza de las izquierdas en la entidad….“SE ESCUCHARON muchas cantidades, sin embargo, las cosas en el partido reflejan otra situación, nosotros seguimos fuertes y trabajando para la ciudadanía, como por ejemplo, en el tema del gasolinazo”, puntualizó….EL DIRIGENTE estatal no se mostró preocupado ante la posible migración de militantes del PRD hacia Morena y no descartó la posibilidad de unir esfuerzos con los partidos de izquierda de frente a 2018….POR LO que se ve, por lo menos aquí en Michoacán, el perredismo no se unirá al “frijol con gorgojo” en sus aspiraciones de llegar a Los Pinos….EL CONTROVERSIAL presidente del municipio de San Blas, Nayarit, Hilario “Layín” Ramírez, se registró ayer martes como candidato independiente para la gubernatura ante el Instituto Estatal Electoral….LAYÍN, conocido por aceptar haber robado “poquito” dinero del Ayuntamiento y por gastar varios millones de pesos en una fiesta de cumpleaños, entre otras cosas, acudió a las oficinas del IEE de Nayarit acompañado por su familia, así como por varios habitantes del municipio y música de banda….LO ANTERIOR no es para dar risa o asombrarnos, si tomamos en cuenta que el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, también pretende lanzar su candidatura al gobierno de esa entidad.