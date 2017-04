CALDERA POLÍTICA 8 ABR 17

ESTUVO LA mañana de ayer en Zamora el ex presidente del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez Zavala, quien ahora es el coordinador estatal de la aspiración de ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, con rumbo a las elecciones del 2018 a la presidencia de la República….EN UN desayuno realizado en conocido café de esta ciudad, Chávez Zavala resaltó que el Partido Acción Nacional (PAN) necesita sacar un candidato fuerte, sólido y con experiencia, que permita un amplio nivel de participación y legitimidad por la decisión de los panistas de esta entidad y de todo el país…CONSIDERÓ QUE en estos momentos Acción Nacional cuenta con tres excelentes perfiles en Margarita Zavala, esposa del ex presidente de México Felipe Calderón; Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN y Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla….SIN EMBARGO, en ese sentido el ex líder azul consideró a Rafael Moreno Valle como el indicado para ser el candidato del PAN a la presidencia de la República….SOSTUVO QUE Moreno Valle es un candidato eminentemente ganador en procesos electorales, no proviene de la cultura de la designación o de los plurinominales, todos sus triunfos han sido en candidaturas de mayoría relativa (diputado local, diputado federal, senador y gobernador del estado)….“ADEMÁS sería un antídoto para AMLO, atractivo para dar estabilidad al sector económico y a quienes forman parte de él y con capacidad de captar el voto joven ausentado en elecciones a favor del PAN, conoce cómo sacar lo mejor del PAN, lo mejor de sí mismo, para ganar primeramente la elección interna y luego ir por la constitucional”, destacó….ADELANTÓ que Moreno Valle estará en Michoacán en menos de un mes y por supuesto contemplaría visitar Zamora, “no debemos perder la cultura ni vocación democrática de miles de panistas, debemos realizar contienda interna, caso contrario provocaría brazos caídos y generaría un proyecto no impulsado por la militancia”…. MANTENDREMOS las mesas de diálogo, todas las líneas de comunicación que sean necesarias con las comunidades indígenas del estado, a fin de atender las necesidades de la población, siempre en el marco del respeto al estado de derecho, afirmó el secretario de Gobierno, Adrián López Solís….TRAS LOS HECHOS ocurridos en los últimos días en el municipio de Nahuatzen, el encargado de la política interna lamentó los sucesos en la comunidad de Arantepakua en la que civiles perdieron la vida y en la que policías en pleno cumplimiento de su deber y apego a derechos fueron heridos….LÓPEZ Solís dijo que en el año siete meses de la presente administración se ha desarrollado un trabajo intenso de colaboración entre las dependencias federales y estatales, para juntos implementar la estrategia de seguridad que ofrezca resultados a Michoacán….“EN LOS ÚLTIMOS meses hemos intensificado estos trabajos caminando junto con las autoridades municipales, además semanalmente realizamos reuniones de trabajo con los Grupos de Coordinación de los municipios de Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora y Morelia, entre otros”, expuso….SOSTUVO que ante los hechos suscitados en los últimos días, es necesario, precisar que el Gobierno del Estado lamenta la pérdida de vidas humanas y envía sus condolencias a quienes perdieron un familiar; asimismo, reitera el apoyo a los policías y sus familias que se encuentran hospitalizados por las lesiones que sufrieron también en los mismos eventos….AGREGÓ que es importante destacar la intervención de la policía con el uso legítimo de la fuerza y la autoridad, para salvaguardar la integridad y los derechos de las personas afectadas por la retención ilegal de vehículos y personas….“HOY MÁS QUE NUNCA, lo lamentable de los hechos nos obliga a encauzar el tema la vía del diálogo y del entendimiento”….A MICHOACÁN y a su gente, a nadie conviene una escalada y polarización del conflicto…..“DEBEMOS estar atentos para evitar y señalar a aquellos grupos que buscan la radicalización del conflicto, solamente para satisfacer sus demandas”, señaló….HIZO HINCAPIÉ en que tampoco debemos de caer en falsos debates que hablan de una embestida estatal hacia los grupos indígenas y sus formas de organización comunitarias….“EL COMPROMISO de la administración estatal con las comunidades indígenas es inalienable, estamos seguros que el trabajo conjunto de esta administración y dichas localidades es la base para alcanzar mejores resultados y combatir los problemas que aquejan a los pueblos originarios de Michoacán”….REITERÓ, es el Gobierno del Estado a quien más le interesa el esclarecimiento de lo acontecido en Arantepakua, externó….POR ÚLTIMO, sostuvo que el Ejecutivo del Estado estará atento para atender cualquier solicitud que en el marco de las intervenciones requiera tanto la Comisión Estatal como Nacional de Derechos Humanos.