CALDERA POLÍTICA 7 mar 17

NUEVAMENTE, tras subrayar que será una vez que lleguen los tiempos electorales, cuando determine si pedirá licencia para contender por la Presidencia de México en 2018, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se pronunció por que no haya más especulaciones en torno al posible sucesor, y subrayó que no desdeñará su responsabilidad al frente del Ejecutivo estatal, con la que se dijo comprometido….ENTREVISTADO en el marco de un encuentro conmemorativo por el Día de la Mujer, en Morelia, Aureoles Conejo dijo que su “destape” presidencial la semana pasada en un medio de comunicación nacional, fue básicamente una respuesta a la pregunta de un periodista, aunque admitió que se dio en el contexto en que correligionarios de su propio partido “oportunistas”, dijo, confesaron su adhesión a “otros proyectos”….“NO DESDEÑO mi responsabilidad con Michoacán, aquí vamos a seguir trabajando con la misma intensidad, nadie va a bajar el ritmo, ser gobernador es el honor más alto que he tenido, se me preguntó y respondí que cuando sea el momento tomará la determinación correspondiente, porque claro sería un honor, ¿quién en su sano juicio y en ejercicio de derechos políticos no querría?” expuso….PIDIÓ dejar de lado

las especulaciones acerca de un posible sucesor ante una eventual solicitud de licencia, al insistir en que no es el tiempo todavía, “para eso falta mucho, nadie debe andar “futureando” sobre quién se queda, en el supuesto de una eventual licencia mía; por ahora, mi compromiso es con la responsabilidad que tengo en Michoacán, ser el gobernador ha sido el mayor honor de mi vida”, señaló….CON VOLUNTAD, responsabilidad y compromiso, alcanzaremos las condiciones de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sostuvo ayer lunes el Gobernador de Michoacán al inaugurar el Encuentro Estatal con las Instancias Municipales de la Mujer, en la capital michoacana….EN EL MARCO del arranque de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, el jefe del Poder Ejecutivo en la entidad alzó la voz para rechazar y condenar todo tipo de actos de violencia contra este sector de la población, al advertir que no tolerará hechos de este tipo y asegurar que ningún delito en contra de las mujeres quedará impune….AYER LUNES, líderes sociales, organizaciones civiles y ex militantes de otros partidos políticos en Michoacán de al menos siete municipios del estado, hicieron pública su adhesión al Partido de la Revolución Democrática (PRD)….EN CONFERENCIA de prensa, Carlos Torres

Piña, presidente del PRD en Michoacán, el diputado federal Jesús Zambrano Grijalva y Antonio García Conejo, secretario general, dieron a conocer la suma de más de 35 importantes liderazgos a las filas del Sol Azteca….ENTRE los que migraron al Sol Azteca, destacan algunos ex candidatos y liderazgos que abandonaron el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), como el ex diputado local albiazul José Miguel Cázares….ESTO tras considerar que el PRI y el PAN son los causantes de la crisis actual por la que atraviesa el país y que el PRD, como aseguró Zambrano Grijalva: “Va a jugar un papel decisivo y fundamental para lo que sigue en el 2018”….POR LO QUE estas adhesiones de liderazgos en Michoacán, así como las que han ocurrido en estados como Tabasco, Morelos, Guerrero y Puebla, refrendan, “que el PRD es una opción fundamental para seguir construyendo el México que queremos”, aseguró el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.