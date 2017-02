CALDERA POLÍTICA 7 feb 17

MARKO CORTÉS, diputado federal y coordinador de los panistas en la Cámara, en su última visita a esta región aprovechó para ponerles un “estate quieto” a Gerardo García, ex candidato a la presidencia de Zamora y Enrique Godínez, ex candidato a la diputación local de Zamora y actual dirigente municipal del PAN, para ratificarles que será vía encuesta la forma en que se determinará quién es el mejor posicionado entre la ciudadanía para ser el candidato a la presidencia municipal de Zamora en los comicios del 2018….LO ANTERIOR porque cada uno por su lado dice que es el elegido por Cortés Mendoza para contender en las próximas elecciones municipales, situación que provoca diferencias entre Gerardo y Enrique….LO CIERTO es que lo anterior da entender que el PAN en Zamora no tendrá contienda interna y esto pudiera no gustar entre los azules tradicionalistas; además el hacer las designaciones luego de sondear o encuestar a la ciudadanía puede traer escenarios no calculados y ocasionen que ni Gerardo García ni Enrique Godínez figuren para los fines electorales, según trascendió entre la militancia azul….AL NO HABERSE logrado la alianza del “agua y el aceite” PAN-PRD, para sacar al PRI del Estado de México, ahora todos los partidos contenderán en la “joya de la corona”, como se tiene catalogado el estado mexiquense, con su propio candidato….EL PRI contará con un candidato de unidad en la persona de Alfredo del Mazo, mientras que en el PAN todo parece indicar que la candidata de los blanquiazules será Josefina Vázquez

Mota….EL PRD aún no define a su candidato, aunque se perfila Alejando Encinas, otra vez….POR su parte el Peje Lagarto ya tiene su candidata para competir por Estado de México, se trata de Delfina Gómez para representar a MORENA….IVONNE Ortega, la ex gobernadora de Yucatán, se consolida cada día más como aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República en el 2018…..CUENTA CON el aval de haber administrado ejemplarmente el estado yucateco….DE LOGRAR dicha candidatura, podría darse el caso de un enfrentamiento entre mujeres con la panista Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, si esta es nominada candidata del PAN para la contienda presidencial….POR OTRA parte, cabe destacar que el “frijol con gorgojo”, Andrés Manuel López Obrador, sigue punteando en las encuestas en la carrera por llegar a Los Pinos, a la cual podría adherirse el PRD….SIN EMBARGO, en ese sentido el Peje Lagarto le advirtió a los perredistas que no aceptaría dicha alianza si estos no se descaran del Pacto por México, por lo cual si no lo hacen volverá a decirles “con el PRD ni a la esquina”….“PENA no es robar, sino que lo cachen”, así es lo que piensan los mexicanos con respecto de la aplicación de las leyes, específicamente de la Constitución Mexicana, de acuerdo con la encuesta aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)….EN EL MARCO del centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, el sondeo reveló que el 84 por ciento de los mexicanos considera que la Carta Magna se cumple poco o nada y que el 56 por ciento dice conocer poco el documento….ADEMÁS,

uno de cada cuatro mexicanos piensa que violar la ley no es tan malo, sino que lo feo es que lo sorprendan; el 46.6 por ciento dice que los miembros de una comunidad tiene el derecho de tomar la justicia por mano propia, y el 27.3 por ciento está de acuerdo con que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto si hace cosas buenas….LA INTERPRETACIÓN que hizo la UNAM con respecto de los resultados de la encuesta, revela el nivel de desconfianza que existe entre la población con referencia a la aplicación de la ley y de la justicia, además de la escasa confianza en las instituciones….Y SI NOS apegamos a la realidad, sobran razones para pensar de ese modo….EL PRESIDENTE del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Michoacán, Víctor Silva Tejeda, asumió que es prematuro medir el costo político como consecuencia del descontento social derivado del gasolinazo, y dijo que será hasta junio de 2017, una vez sorteadas las elecciones en cuatro estados de la República, que se conocerá si el electorado le pasó la factura al partido tricolor como consecuencia de alza de la gasolina….EN ENTREVISTA con los medios de comunicación, tras la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de PRI de solicitar al Gobierno Federal que se implementen mecanismos necesarios para evitar un incremento al precios de los combustibles, Silva Tejeda señaló que ni al tricolor ni a ningún otro partido le parece positivo que haya un impacto económico en la ciudadanía.