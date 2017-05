CALDERA POLÍTICA 5 MAY 17

LUEGO DE la instalación del Consejo Político Municipal en el PRI de Zamora, se visualiza un trabuco al interior de ese partido con los acuerdos que lleva a cabo el ex presidente municipal, Pablo Gutiérrez Galván, con otros personajes….Y EN esta suma de esfuerzos de los tricolores no está tomado en cuenta el grupo político del actual Presidente Municipal, José Carlos Lugo, porque lo ven con una imagen perdedora para enfrentar las elecciones del 2018, lo anterior trascendió en una reunión que hoy sostuvo Gutiérrez Galván en las instalaciones del PRI municipal….POR CIERTO, Pablo Gutiérrez prometió revertir los malos resultados que tuvo esta última temporada su equipo Real Zamora, en caso de que no lo haga, dijo que se irá a “La chingada”, igual que López Obrador….EL GOBIERNO estatal actuará sin distingo si se detecta a algún presidente municipal o funcionario público coludido con el crimen organizado en Michoacán….ASÍ LO ASEVERÓ el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al referirse al tema de las indagatorias que se efectúan por parte de las instancias respectivas para ubicar posibles nexos entre autoridades y delincuentes….DESTACÓ que ya cuentan con un mapa de riesgo al respecto y avanzarán hasta las

últimas consecuencias para sancionar estos nexos y evitar así la descomposición social….“TENGO bien identificados los municipios, dónde están y quiénes son sus contactos y hago un llamado a la sociedad michoacana, a los poderes públicos, a los partidos políticos y a todos los actores sociales y políticos….“ESTO no es un asunto de carácter político electoral, les aviso que donde las pruebas estén confirmadas, voy a actuar sin miramientos”, sentenció….AUREOLES manifestó que la intención es evitar que este flagelo, que es la inseguridad, crezca y se regenere en Michoacán, pues eso será terrible….“ESTO SE HARÁ sin distingos de partidos políticos, de amistad o cercanía, no me importa, está por encima el interés de los michoacanos y que este estado transite por la vía de la legalidad, respeto a la ley, a las instituciones, estado de derecho”, manifestó Aureoles….EL COORDINADOR de los diputados del PAN en el Congreso de la Unión, Marko Cortés Mendoza, pidió a las autoridades competentes que se investigue el origen de los recursos económicos con los que el partido MORENA lleva a la práctica sus campañas políticas….LO ANTERIOR después de los video-escándalos, en donde la ex diputada de MORENA, Eva Cadena, recibía fajas de dinero que, según el video, eran para Andrés Manuel López Obrador….A LO ANTERIOR se agrega el hecho de

que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, acusara públicamente a López Obrador de haber recibido más de dos millones de pesos mensuales del ex gobernador corrupto Javier Duarte….ESTO toma sospechas, pues habrá que recordar que el propio López Obrador criticó públicamente a Yunes por estar investigando las actividades corruptas de Javier Duarte, sugiriéndole que se dejara de “niñerías” y se pusiera mejor a trabajar….A LO ANTERIOR, el gobernador veracruzano le contestó a López Obrador, también públicamente, “lo que temes López Obrador, es que salgan a relucir las actividades corruptas que tenías con Javier Duarte”….TAMBIÉN es de comentarse que en la disputa electoral por la “joya de la corona” en el Estado de México, en el pasado debate de los contendientes, el priísta Alfredo del Mazo señaló que la candidata de MORENA, Delfina Gómez Álvarez, era la contendiente que más dinero gastaba en su campaña, derrochando recursos “a manos llenas”….ESTO también podría entrar al terreno de las sospechas, pues este hecho, en opinión de muchos, podría ser que presuntamente doña Delfina también haya sido “salpicada” con dinero corrupto del ex gobernador Javier Duarte.