CALDERA POLÍTICA 5 dic 16

EL PAN celebró ayer sus asambleas municipales para definir sus consejeros nacionales y estatales, en los primeros quedaron por Zamora Patricia Hernández Cruz, Erandí Quintero, Carlos Soto, Eduardo Daniel Govea Patricio y Enrique Godinez del Río…EN TANTO, por los azules de Ecuandureo quedó Gerardo García Fernández, que aunque es de Zamora fue electo por ese municipio….POR LO que se refiere a Jacona, la consejera nacional albiazul será Lizbeth Espinoza Sandoval, quien es actual Directora de Desarrollo Social en la ex villa de las flores….EN EL MARCO de las definiciones políticas hacia el 2018, el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio García Conejo, convocó a la militancia durante esta semana a cerrar filas en torno a este proyecto político, mantener la cohesión y unidad, de manera tal que permita el seguimiento de la agenda política del PRD en Michoacán…..Y TRAS recorrer Tierra Caliente, la Ciénega y el Bajío michoacano, el ex diputado federal estableció que sólo a través del fortalecimiento interno el partido del Sol Azteca podrá mantener la hegemonía política en Michoacán y lograr concretar un proyecto de gobierno que permita el retorno de la estabilidad política, que garantice la paz social, seguridad pública y crecimiento económico….GARCÍA Conejo convocó a los perredistas a no confundirse y a esperar los tiempos que determine el partido para el proceso de selección del candidato a la presidencia de la República, y estableció que el perredismo debe mirar hacia dentro, en un marco de

profunda reflexión para evaluar, determinar y elegir al mejor perfil, cuya competencia pueda rendir frutos en la justa electoral del proceso de sucesión presidencial….POR SU PARTE, Carlos Torres Piña, presidente del Comité Ejecutivo del PRD en Michoacán, continúa recorriendo las diversas regiones de la entidad, con el objeto de reforzar las estructuras del partido y escuchar de manera personal las peticiones de la militancia….EL LÍDER del perredismo michoacano, al escuchar a la militancia, estos demostraron su convicción por trabajar a favor del crecimiento del Sol Azteca y reforzar el trabajo del campo….TORRES Piña destacó que el objetivo de las reuniones y encuentros es reforzar sus estructuras y el movimiento territorial en todo Michoacán….“EL PRD no va aflojar el paso, sino que se acudirá a los principales municipios y distritos del estado para fortalecer la estructura y atender los rezagos que se tengan”, destacó Torres Piña…INDICÓ que el PRD está priorizando las propuestas, atendiendo las peticiones y las inquietudes de los michoacanos…..EN TANTO, Manuel López Meléndez indicó que a lo largo del 2017 se acudirá a las diversas regiones para dialogar de cerca con la militancia, y conocer sus inquietudes….SUBRAYÓ el PRD es un instrumento de trasformación social y ciudadano, por ello se reafirma como un partido en movimiento….LA SECRETARIA de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, reconoció el liderazgo de los gobernadores de Sonora, Claudia Pavlovich, y de Arizona, Doug Ducey, para promover un mejor entendimiento y mejorar intercambios entre México y Estados Unidos….AL

PARTICIPAR en la reunión plenaria de las comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México, en Hermosillo, destacó la importancia de estas instancias y la estrecha relación que han desarrollado políticos, empresarios e integrantes de la sociedad civil en beneficio de la población de ambos lados de la frontera….RUIZ Massieu aplaudió los esfuerzos de estos organismos por generar proyectos conjuntos y consolidar a Arizona y Sonora como una mega-región que ofrece amplias oportunidades en materia política, económica y comercial….UN EJEMPLO de ello es la próxima inauguración de una armadora de automóviles de la compañía Lucid Motors en Casa Grande, Arizona, que producirá su primera unidad eléctrica, con el apoyo de productores de Sonora que fabrican insumos relevantes para la producción y funcionamiento de la planta.