CALDERA POLÍTICA 4 may 17

ZAMORA TENDRÁ un nuevo padrino estatal que sea enlace precisamente entre el gobierno estatal y el gobierno local….ESTA FUNCIÓN la venía desempeñando Juan Bernardo Corona Martínez, Secretario de Seguridad Pública….AHORA VISITARÁ más esta parte de Michoacán Germán Tena Fernández, Director de la Comisión de Aguas y Cuencas en el estado….TENA FERNÁNDEZ recordemos fue dirigente estatal del PAN en Michoacán y luego abandonó las filas azules para incorporarse primero a la campaña y luego al gobierno de Silvano Aureoles Conejo….EL EX PRESIDENTE de la República, Felipe Calderón Hinojosa, “ya escupió” las palabras que dijo en el sentido de que renunciaría al PAN si su esposa Margarita Zavala no salía electa en la contienda interna del blanquiazul como candidata a la Presidencia de la República….ARREPENTIDO, dijo que nunca renunciaría al PAN “pase lo que pase” en la contienda interna de su partido….SIN EMBARGO, no dejó de sentir molestia porque consideró que en la contienda interna del PAN para elegir la candidatura presidencial, el “suelo no está parejo”, acaparando el protagonismo el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya….DECIAMOS en nuestro espacio anterior,

que Ricardo Anaya ha venido creciendo en las encuestas porque los panistas consideran que “el niño de oro” es muy bueno para debatir y pondrá como “lazo de cochino” en los debates presidenciales a Andrés Manuel López Obrador….ANAYA ha manifestado que si resulta electo candidato a la Presidencia de México, “hará garras” a López Obrador, no porque éste sea “tartamudo”, sino porque tiene elementos sólidos que pondrían en evidencia al tabasqueño ante la opinión pública….CABE señalar que López Obrador le tiene “pavor” a los debates, pues hasta la fecha nunca ha debatido con nadie….EN ESE SENTIDO, habrá que recordar que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, lo retó a debatir acusándolo de haber recibido más de dos millones de pesos mensuales del ex gobernador corrupto Javier Duarte, y por supuesto negándose a debatir Andrés Manuel López Obrador….SOBRE el mismo asunto del temor que le tiene López Obrador a los debates, cabe también recordar que en la contienda presidencial que sostuvo contra Felipe Calderón, el tabasqueño llevaba más de 15 puntos porcentuales a su favor en las encuestas, pero cuando se registró el debate oficial, López Obrador no asistió, dejando su silla vacía, lo cual le costó que el electorado desconfiara de él, perdiendo de esta forma la presidencia….AHORA, para los

debates que tendrá que haber en el proceso presidencial del 2018, habrá que ver qué postura adoptará López Obrador, el cual se encomendará a Dios para que Ricardo Anaya no sea electo candidato presidencial y tenga que debatir con él….A 28 AÑOS de su fundación, Michoacán se consolida como la fuerza del Partido de la Revolución Democrática (PRD)….MILITANTES con liderazgo del Sol Azteca en el oriente de Michoacán se reunieron durante el Primer Foro Regional con sede en Zitácuaro….ANTONIO García Conejo, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, encabezó los trabajos encaminados a fortalecer a este partido político….“UNA GRAN reflexión de quienes somos, que estamos haciendo, y a dónde vamos”….GARCÍA Conejo abogó por la unidad y la claridad dentro del PRD….ASIMISMO, José Carlos Guzmán Grajeda, secretario de Asuntos Electorales, presentó el Documento Base del 28 Aniversario del PRD para el debate del mismo entre los militantes…………“UN DIAGNÓSTICO para recuperar la fortaleza que representan los principios y el origen histórico del PRD”….ASIMISMO, durante algunas participaciones se discutieron temas como la reconstrucción de la estructura territorial como vértebra del PRD, la trasformación en partido-movimiento, fortalecimiento de la agenda

en el Congreso del Estado, acompañamiento y corresponsabilidad política con las autoridades de todos los niveles, vinculación con la agenda de las organizaciones sociales y de los ciudadanos.