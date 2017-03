CALDERA POLÍTICA 4 MAR 17

LOS AJUSTES que se hicieron al decreto para autorizar la reestructura y refinanciamiento de 11 mil 595 millones 396 mil 20 pesos fueron para bien, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez….“SALIÓ un dictamen que no oculta nada, que no tiene letras chiquitas, pero que es un instrumento poderoso que ponemos en manos del Ejecutivo para que inicie a la brevedad las negociaciones con los acreedores y pueda dársele una condición distinta y mejoren las condiciones en materia financiera”….ENTREVISTADO al término de la presentación de la cuarta edición del libro Derechos Humanos y sus garantías de la autoría de René Olivos Campos, consideró como una gran coincidencia que apenas el jueves se aprobara el decreto y al día siguiente comenzaran a fluir los recursos para proyectos como Ciudad Mujer….SIGALA Páez rechazó que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) haya estado en contra de la auditoría forense a la cuenta Cargos por aplicar en la que ingresaron y salieron los recursos de los créditos contratados desde 2006 hasta 2014 y prueba de ello es que votaron a favor….“EL PRD no ha estado en contra de la transparencia, de la

rendición de cuentas, del castigo a quienes hayan hecho mal uso de los recursos, tan es así que ahí está plasmado en el documento, será a través de licitación pública nacional, habrá especialistas que ayuden a hacerlo y tendrán que estar informado trimestralmente los avances al Congreso del Estado….LA AUDITORÍA Forense que aprobó el Congreso del Estado, permitirá sacar del ámbito político la discusión del porqué de la deuda pública en Michoacán y le va a meter en una condición más técnica y transparente, la idea es que este mecanismo permita dar certidumbre al uso que tuvieron los recursos de los michoacanos , afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Juan Pablo Puebla Arévalo, al pronunciarse a favor de la medida….EL DIPUTADO externó que esta herramienta, que tendrá su propia lógica; “es positiva ya que será externa, se licitará, será profesional y se cuidará que este al margen de cualquier posición partidaria, de grupo o de diputado”….“Y ES QUE Puebla Arévalo consideró que la Comisión Especial para la Investigación, Revisión y Seguimiento de la cuenta “Cargos por Aplicar” y las operaciones financieras del estado desde el año 1996 al 2014, desde su creación tuvo un vacío de origen; “ha sido un tema que ha causado controversia entre los diputados, no es un tema personal, de un

diputado, una diputada o un grupo, tiene que ser un tema público y que bueno que se saque del ámbito partidario, para que sea un órgano meramente técnico el que tenga que asumirlo”….ANTE ELLO, el legislador adelantó que propondrá ante la Junta de Coordinación Política que se revise el tema de dicha Comisión Especial, ya que no tenía razón de existir al ser aprobada una Auditoría Forense para el mismo tema….“ES IMPORTANTE que sea un órgano meramente técnico-administrativo el que fije las condiciones y también que detecte si hay sanciones pertinentes, no son temas personales o de partidos, sino del correcto manejo de los recursos de todos los michoacanos y brindar certeza de ellos”, concluyó….GRACO RAMÍREZ Garrido, Gobernador de Morelos, también tiene su corazoncito y por supuesto quiere ser candidato a la presidencia de la República con los colores del PRD…..AHORA FALTA que haga lo mismo, se pronuncie, Miguel “manos de piedra” Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que así muestre el músculo el sol azteca y completar la tercia con Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán.