CALDERA POLÍTICA 4 feb 16

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, encabezó la reunión semanal itinerante del Grupo de Coordinación Michoacán, donde se revisó la estrategia por la seguridad que se implementa en la región Ciénaga de Chapala, y se dieron a conocer los resultados de los operativos realizados en el último mes en la zona….AUREOLES Conejo manifestó a la y los ediles todo el respaldo del Gobierno del Estado con el apoyo de las fuerzas federales, para lograr recuperar la actividad y tranquilidad de esta importante región productiva de Michoacán….DE ACUERDO a lo expuesto por los responsables de las instancias de seguridad y procuración de justicia, del 25 de diciembre al 25 de enero, se realizaron un total de 92 operativos, derivado de los cuales se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal 22 personas y otras 43 a disposición del Ministerio Público del fuero común….FUERON partícipes de esta reunión, el comandante de la 21 Zona Militar, general José Francisco Morales Cázares; el procurador general de Justicia del estado, José Martín Godoy Castro; la delegada de la PGR, Bertha Paredes Garduño; el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Gómez Arrieta; el comisario de la Policía Federal en Michoacán, Israel Galván Jaime….EN LA gira por la región, el ejecutivo estatal dijo que para potenciar la llamada industria sin chimeneas en esta zona y que ésta genere más empleos y mejores condiciones de vida para las familias comprometió el construir junto con las autoridades municipales, un proyecto integral de desarrollo turístico para la región Ciénaga de Chapala, ello al inaugurar la novena edición de la Expo Orquídea de San José de Gracia….TRAS SOSTENER una reunión de trabajo con el Grupo de Coordinación Michoacán y los alcaldes de esta demarcación, Aureoles Conejo aseguró que el punto de partida es cuidar la seguridad de las y los ciudadanos, de ahí que se trabaja intensa y coordinadamente en ese rubro, pero también, se hace énfasis en generar oportunidades de desarrollo para la población….DE AHÍ que, tras la petición del munícipe de Marcos Castellanos, Rolando González Chávez, de que se impulse la actividad turística, el mandatario michoacano comprometió que la próxima semana visitará este municipio la secretaria de Turismo estatal, Claudia Chávez López, para en conjunto con los alcaldes de la región, construir un proyecto en ese sentido….“VAMOS a trabajar juntos para salir adelante, todos somos michoacanos y hay que apoyarnos entre todos” sentenció la diputada Adriana Hernández Íñiguez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, durante la entrega de equipo de cómputo en la Secundaria Técnica No. 11 del municipio de Chilchota….LA LEGISLADORA acompañó a la diputada por el distrito de Jacona, Adriana Campos Huirache, en su gira de trabajo, en la que aprovechó para hacer entrega de 10 computadoras que servirán para impulsar el aula de medios de dicha institución educativa, que cuenta con una matrícula de poco más de 600 alumnos….MENCIONÓ que aunque no pertenece al distrito de Jacona, “todos somos michoacanos y hay que apoyarnos entre nosotros, sobre todo porque en escuelas como ésta, hay estudiantes de las comunidades de los Once Pueblos”, en ese sentido resaltó la importancia de apoyar las instituciones educativas públicas….LA TAMBIÉN presidente de la Junta de Coordinación Política, dio a conocer que gracias a la gestión del presidente municipal Mario Silva Amezcua y la diputada Adriana Campos Huirache, está por concretarse un apoyo gestionado ante Petróleos Mexicanos para impulsar acciones de bacheo y algunas otras obras, además de que está etiquetado un recurso de ocho millones de pesos para pavimento, bacheo y luminarias….ESTE VIERNES se informó que el Gobierno Federal pospuso el llamado “gasolinazo” de febrero, el aumento a los combustibles, gasolina y diésel….LA SECRETARÍA de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en un comunicado que los precios máximos de las gasolinas y el diésel vigentes del 4 al 17 de febrero permanecerán sin cambios respecto a los del mes de enero….EL PRECIO máximo promedio de la gasolina Magna se mantiene en $15.99 por litro, el de la gasolina Premium en $17.79 y el del diésel en $17.05….LOS PRECIOS máximos aplicables en cada una de las 90 regiones del país no tendrán modificaciones durante este periodo y pueden ser consultados en la página de la Comisión Reguladora de Energía (www.gob.mx/cre).