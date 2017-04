CALDERA POLÍTICA 4 ABR 17

“LA REINGENIERÍA es para hacer eficiente el gasto y priorizar la transparencia”, aseveró el mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo, ayer lunes tras el anuncio de relevos en su Gabinete en un acto trascendente que no se había visto en 25 años; el cual, dijo el ejecutivo estatal, permitirá eliminar un gasto de un mil millones de pesos anuales….ESTA SERIE de cambios implica la modificación en 28 instancias de primer y segundo nivel….CON ELLO se da la extinción de cuatro dependencias del gobierno del estado, 11 organismos públicos entran en proceso de extinción y 13 relevos institucionales de primer y segundo nivel para ordenar, planificar las acciones de gobierno y hacer eficientes los servicios de mayor impacto económico….LOS RELEVOS: 1.- Secretaría de Salud, Elías Ibarra Torres, en lugar Silvia Hernández Capi. 2,- Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velázquez, en lugar de Antonio Soto Sánchez. 3,- Coordinación de Asesores del Gobernador, Antonio Soto Sánchez. 4.- Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Lilia Cipriano Ista. 5.- Subsecretariado de Gestión Laboral y Patrimonial de la SFA, Guillermo Rizo Hernández. 6.- Subsecretario de Administración e Innovación de

Procesos de la SFA, Clemente Chauvet Gómez. 7.- Subsecretario de Egresos de SFA, (Aún sin definir). 8.- Subsecretaría de Desarrollo Social de Sepsol, Gabriela Desiree Molina Aguilar. 9.- Director General de Sí Financia, Gustavo Meléndez Arreola. 10.- Director General de Telebachillerato, Juan Carlos Barragán Vélez, en lugar de Francisco Mora Ciprés. 11.- Director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Carlos Bukantz Garza, en lugar de Gabriela Molina Aguilar. 12.- Director General del Servicio Nacional de Empleo, Pedro Gustavo Valenzuela Cantellano. 13.- Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Víctor Lichtinger Wuaisman….LAS CUATRO extinguidas: La coordinación general de Gabinete y Planeación, sus atribuciones serán absorbidas por la Secretaría de Gobierno y la de Finanzas y Administración, así como el despacho del Gobernador….SE EXTINGUE la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad (Sedetum) y sus funciones se traspasarán a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (Semarnacc)….LA SECRETARÍA de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico (Sicdet) se trasformará en Instituto, aumentado su capacidad de gestión y potenciando sus programas….EN EL CASO de la Secretaría de Política Social (Sepsol) cambia a Secretaría de

Desarrollo Social y Humano con el mandato de fortalecer las políticas que garanticen el principio de desarrollo humano en su más amplio significado….ADEMÁS, la Secretaría de los Pueblos Indígenas será trasladada a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, antes Sepesol, para fortalecer la inversión productiva de las comunidades indígenas….FINALMENTE, dijo Silvano Aureoles, el proceso de reingeniería de la Secretaría de Finanzas y Administración inicia con el cambio de titulares de sus dos subsecretarías y con la desaparición de la Procuraduría fiscal, integrando las funciones de esta última al interior de la misma dependencia….CON LA EXTINCIÓN de la Procuraduría Fiscal que encabezaba, el ex panista Julio Castellanos Ramírez dio por terminado un ciclo profesional y político al lado de Silvano Aureoles Conejo en el Gobierno de Michoacán….“HA SIDO una distinción haber aportado mi granito de arena en la victoria del proyecto social de Silvano Aureoles, así como haberlo acompañado en su gabinete”….“HE INCREMENTADO mi simpatía y confianza en el actual mandatario estatal, y sería un nuevo honor estar con él en el reto al que lo animan miles de mexicanos”, dijo el ex diputado federal y ex alcalde de Zamora, Julio Castellanos, quien en campaña renunció al PAN para apoyar al nativo de

Carácuaro, dijo que como hombre libre y comprometido con la gente buena, ahora le toca respaldar a otro gran ser humano que está en campaña….“TENGO la fortuna de ser amigo de Josefina Vázquez Mota desde hace dos décadas, y hoy que trabaja intensamente tengo el compromiso de acompañarla de tiempo completo”.