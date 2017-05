CALDERA POLÍTICA 31 may 17

NUEVAMENTE EL Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no pudo visitar Zamora como lo había hecho en semanas anteriores….SIN EMBARGO se dio aviso como si el ejecutivo estatal confirmará su presencia, dicho aviso vino del área de comunicación social del Ayuntamiento de Zamora y no de la Dirección de Información, dependiente de la Coordinación General de Comunicación Social…..LOS SUPUESTOS eventos en esta ciudad con el Gobernador eran la entrega de los apoyos del programa Palabra de Mujer y luego una reunión con empresarios en las instalaciones de la presidencia municipal, a los cuales no asistió el Ejecutivo Estatal y el Alcalde lo disculpó al argumentar que un viaje intempestivo a la ciudad de México no le permitió asistir….AUNQUE EN la reunión de empresarios trascendió que más bien las ausencias del gobernador se deben a diferencias en la estrategia de seguridad en esta parte de Michoacán…. OSCAR González, candidato del Partido del Trabajo (PT) al gobierno del Estado de México, antes de que declinara en favor de la candidata de López Obrador, Delfina Gómez, se dio el lujo de lanzar

públicamente los peores calificativos en contra del Peje Lagarto, cabroneándolo, mentándole la jefa, señalándolo de arrastrado, de poco hombre, entre otros términos ofensivos….SIN EMBARGO, después de lo anterior el petista le pidió disculpas a López Obrador y a Delfina Gómez, declinando en favor de esta en la contienda por la disputa de la “joya de la corona”, los cuales sin ninguna dignidad se dieron el “abrazo del oso”, aunque suena muy fuerte que los altos mandos del PT le hicieron “manita de puerco” para que cediera el candidato petista….VIENDO lo anterior, la militancia del PT acordó no votar en favor de Delfina en los comicios del próximo domingo 4 de junio….EN EL ESTADO de Veracruz, los dirigentes de los partidos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática se manifestaron en favor de la “alianza del agua y el aceite” (PAN-PRD) en la contienda presidencial del 2018, y propusieron como candidato a la Presidencia de México al gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Yunez….SEGURAMENTE, esta semana previa al 4 de junio será la “peor semana” -en muchos años- que ha vivido el propietario de Morena y sus gerentes….¿POR QUÉ? Porque como ocurre en momentos de crisis, la desesperación y el miedo exhibieron lo peor de los políticos y los partidos; apareció la miseria humana….Y EN EL CASO de

Morena, su propietario y sus gerentes, el miedo es por el temor a la derrota que huelen en el Estado de México, en donde su candidata pierde electores enseñando el cobre….Y NO, no hablemos de la penosa súplica -en cinco ocasiones-, del dueño de Morena quien pidió desesperado una alianza con las llamadas izquierdas….EN REALIDAD nos referimos al insulto a las instituciones y en general a la democracia toda….Y ES QUE la cadena de insultos, ofensas y disparates -que asoman desequilibrio emocional-, confirman lo que en 2006 pareció guerra sucia pero que hoy parece un diagnóstico y preocupa a muchos más; que Morena y su propietario son “un peligro para México”….Y PARA muestra un botón, lo que sucedió en la entrevista que le hizo Pepe Cárdenas a López Obrador reflejó nuevamente el autoritarismo y la concepción que tiene el tabasqueño contra los que piensan diferente a él, “o estás conmigo o contra mí”….APENAS ayer, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial -en voz de su presidente, Juan Carlos Castañón-, alertó el riesgo de los populistas y pidió a los mexicanos ver el espejo de Venezuela, para entender el peligro de los políticos que proponen seguir ese modelo….ALUSIÓN contundente, a cinco días del 4 de junio….PERO TODO se precipitó para Morena y su dueño cuando El Universal difundió la cuarta

versión del video en donde Eva Cadena -“la recaudadora”- reveló que Rocío Nahle -diputada federal y colaboradora de AMLO-, era la verdadera “recaudadora” de Morena en Veracruz.