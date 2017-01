CALDERA POLÍTICA 31 ENE 17

EL GOBIERNO de Michoacán fortalece una decena de acciones para la defensa de los derechos de alrededor de cuatro millones de migrantes oriundos de la entidad que viven en Estados Unidos….EL GOBERNADOR del estado, Silvano Aureoles Conejo, informó en entrevista con Quadratín México que la semana entrante iniciará una gira por las principales ciudades de la Unión Americana donde radican michoacanos, como en Los Ángeles, Orange y el norte de California, así como en los estados de Illinois, Texas, Nuevo México y Arizona, con el objeto de establecer acuerdos con clubes de migrantes para fortalecer la estrategia en defensa de sus derechos….ALREDEDOR de un millón de michoacanos indocumentados podrían regresar a su país, por ello, precisó que buscará en encuentros con alcaldes y gobernadores de estos estados donde el tema central será el de derechos….POR OTRA parte, dado que no es un año que no parece sencillo para el país, el Gobernar respaldó la lucha que encabeza el PRD por defender los derechos de los migrantes y la agro exportación….SIN EMBARGO, el mandatario perredisa conminó a buscar alternativas hacia otras latitudes y no depender totalmente de la dinámica con Estados Unidos….EN EL MARCO de la Plenaria del Grupo Parlamentario del PRD, en Palacio Legislativo de San Lázaro, Aureoles Conejo hizo votos porque en el terreno de la relación bilateral con Estados Unidos se pueda concretar en favor del segmento de mayor vulnerabilidad que son los migrantes….AHORA resulta que el Peje Lagarto ya está engallado, sabiendo que nadie le pisa los talones en las encuestas en su carrera a la Presidencia de la República y le puso como condición al PRD separarse del Pacto por México si quiere unirse con él para llegar juntos a Los Pinos en el 2018….DE NO HACERLO, señaló que nuevamente repetirá la frase “con el PRD ni a la esquina”….EN ESTA forma se encuentra ya muy seguro “el frijol con gorgojo” de ser el próximo presidente de México, para lo cual dice que no necesita de “pegostes” para lograrlo….ASÍ de creído está ya Andrés Manuel López Obrador….EL COORDINADOR parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Carlos Quintana Martínez, exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a reconsiderar el nuevo aumento a las gasolinas que está programando para el mes de febrero….ANTE el incremento de los precios del combustible que se dio a partir del 1 de enero de 2017, el diputado hizo un llamado a las autoridades federales a explorar otras opciones alternas al llamado “gasolinazo”, e incluso, dar marcha atrás al elevado costo actual con la reducción del 50 por ciento al Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) que está proponiendo el PAN a nivel nacional….EL LEGISLADOR michoacano refirió que se deben reconsiderar las políticas económicas llevadas a cabo por el Gobierno Federal, lo cual está exigiendo la ciudadanía con las constantes manifestaciones que se ha venido dando en el país, “y a lo cual nos sumamos los diputados del PAN”….Y ES QUE, el líder panista en el Congreso del Estado señaló que “las malas decisiones, como el aumento desproporcionado en el precio de las gasolinas, son responsabilidad del gobierno….PARA revertirlas, el PAN no dejará de impulsar propuestas en materia económica como lo ha estado haciendo a nivel nacional, a fin de beneficiar a las familias michoacanas, al igual que al resto de familias mexicanas”….DERIVADO de ello, Quintana Martínez consideró que la molestia social que ha generado el Gobierno Federal por sus malas decisiones a afectado en la imagen que los ciudadanos tienen de la clase política y, en general, ha provocado una grave crisis institucional.