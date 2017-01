CALDERA POLÍTICA 30 ene 17

PASCUAL SIGALA Páez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, estuvo en Zamora para invitar a la población a la unidad ante los momentos difíciles que vive la nación, luego de los embates de Donald Trump contra México y por otro lado las que calificó de malas decisiones que provocaron el gasolinazo que ocasionará una alza generalizada de precios en artículos y servicios básicos para los habitantes…..EN EL mitin que encabezó Sigala Páez en la plaza principal de Zamora, hubo la oportunidad de platicar con pobladores de la Huanamera que en días pasados pidieron el apoyo del gobierno municipal de Zamora y estatal para regularizar la propiedad de sus predios….PASCUAL SIGALA en ese momento realizó una llamada al celular de la titular del Instituto de la Vivienda de Michoacán (IVEM), María Yesmin Sánchez Huerta, para conocer en qué situación se encontraba el caso de los vecinos de la Huanamera….SÁNCHEZ HUERTA informó que se estaban integrando los expedientes de cada uno de los pobladores y que había que esperar la conclusión para definir la escrituración, mensaje que en ese momento Sigala Páez transmitió a la gente reunida en la plaza principal, la cual estaba encabezada por Martín Samaguey Cárdenas, “en cuanto termine la integración de expedientes me avisan para acompañarlos al IVEM”, finalmente les externó el diputado a los vecinos….VAYA RECIBIMIENTO que le dieron los militantes y simpatizantes de MORENA a Fidel Calderón Torreblanca, diputado federal del PRD, con motivo de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Morelia el día de ayer….AL DAR SUS palabras no dejaban de gritarle a Calderón Torreblanca “corrupto, corrupto” por lo que no se entendió su discurso, incluso hasta se le cayó la bandera mexicana al integrante del PRD que ha mostrado su total adhesión al movimiento del Pejelagarto….LA FIRMA del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad y el Renacimiento del Pueblo de México por parte de militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde se incluye a liderazgos del instituto político, es una consecuencia de la resolución del consejo general estatal del aurinegro, de privilegiar la unidad de las izquierdas, aseveró Juan Pablo Puebla Arévalo, diputado local en Michoacán….PUEBLA Arévalo afirmó que el Comité Ejecutivo Estatal en Michoacán del PRD acordó convocar a la unidad de las izquierdas, con el objetivo de construir puentes, ya que el PRD “no debe realizar el trabajo sucio al Partido Revolucionario Institucional (PRI) nunca más”….REITERÓ que las izquierdas en Michoacán y México se encuentran ante una coyuntura fundamental, “en la que los ciudadanos, independientemente de los partidos políticos, piden a las fuerzas progresistas que nos unamos para sumarnos y cambiar el régimen, y así lograr en 2018 quitar el régimen neoliberal implementado por el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN)”…..A PESAR de que Puebla Arévalo anunciara una posible alianza con el Peje Lagaro, existen grandes grupos de perredistas que aún recuerdan que Andrés Manuel López Obrador dijera a los cuatro vientos que “con el PRD ni a la esquina”, los cuales han manifestado que por dignidad no se prestarán a dicha alianza con el “frijol con gorgojo”…..MILES de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) salieron a manifestarse en Michoacán, contra las acciones emprendidas por el Gobierno Federal que laceran la economía de los mexicanos….CARLOS Torres Piña, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Sol Azteca en Michoacán, confirmó que ayer domingo en punto de las 11.00 horas se llevaron a cabo concentraciones masivas en los 113 municipios, para exigir que el Gobierno de Peña Nieto detenga los gasolinazos y los revierta….AFIRMÓ que el instituto político con más fuerza en el estado mostró ayer domingo madurez, solidez y unidad….TORRES Piña dijo que los concentraciones que se realizaron de manera simultánea en todo el estado, fueron encabezadas por los Comités Ejecutivos Municipales del PRD….ANTONIO García Conejo, secretario general del PRD en Michoacán, indicó que las concentraciones se realizaron sin afectar a terceros a las cuales se sumó la ciudadanía en general….LA NOCHE de ayer, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo inauguró la Feria Monarca Zitácuaro 2017, escaparate que permite cohesionar de mejor manera a la sociedad, y que mostrará el Michoacán de fiesta, arte, cultura popular, exquisita gastronomía y colorida artesanía….EN UN AMBIENTE familiar y lleno de fiesta, el mandatario estatal se comprometió a seguir mostrando al Michoacán que de manera permanente destaque por la grandeza de su gente, por sus riquezas y por sus tradiciones….ACOMPAÑADO por su hija Sofía, Silvano Aureoles destacó que Zitácuaro “hoy se viste de gala, para recibir a sus visitantes y mostrar su calidez”….SE DIJO confiado de que la 119 edición de la Feria Monarca Zitácuaro 2017 tendrá un éxito rotundo y generará una importante derrama económica….FINALMENTE, destacó que esta edición se realiza en el marco de la conmemoración del 160 aniversario de la Constitución de 1857 y el centenario de la Constitución de 1917.