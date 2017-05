CALDERA POLÍTICA 3 may 17

EN LA INTEGRACIÓN del Consejo Político Municipal del PRI de Zamora instalado el pasado sábado, destacó la influencia en el 75 por ciento del mismo del ex presidente municipal Pablo Gutiérrez Galván y Sergio Flores, “El pollito”….CABE MENCIONAR que dicho Consejo va con la líder sindical Martha Ramírez a la cabeza en la secretaria general….A PROPÓSITO del PRI, todo está listo para que mañana arribe Salvador Abud Mirabent, delegado en Michoacán de Economía del gobierno federal….EL FUNCIONARIO estará en la Quinta Sámano para dar a conocer principalmente a empresarios los programas del 2017 de la dependencia, con los cuales puedan acceder a recursos para reactivar la economía local….DEL TRES al seis de mayo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, realizará una serie de foros regionales con la finalidad de discutir y analizar las perspectivas rumbo al 2018….CARLOS Torres Piña, dirigente estatal, dio a conocer que estos foros se enmarcan como parte del aniversario número 28 del PRD que se celebrará el domingo 7 de mayo en la ciudad de Morelia, con la presencia de la dirigencia nacional….“COMO ustedes saben, son momentos de pensar y discutir el país que queremos y comenzar a construir un programa de nación que responda a las verdaderas necesidades de los mexicanos”, afirmó….EN ESE SENTIDO, “el objetivo de estos foros es trazar un ambicioso programa progresista que realmente acompañe y luche a favor de los mexicanos. Buscando un amplió acercamiento con todos los sectores sociales”….POR ESO, los foros denominados “Michoacán la fuerza del PRD” tendrán lugar este 3, 4, 5 y 6 de mayo en: Zitácuaro, Jiquilpan, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán, respectivamente….ESTO con la finalidad de celebrar los 28 años del PRD en Michoacán “que es la cuna de la fuerza de nuestro partido a nivel nacional”, concluyó Torres Piña….SILVANO Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, mencionó que la delincuencia en el estado escaló a los niveles que está ahora debido a la colusión que se dio en anteriores administraciones con los grupos delictivos….EL MANDATARIO encabezó ayer martes la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, donde refirió que la incidencia delictiva ha disminuido, pero requiere fortalecer las acciones….ESTO lo dijo al referirse a las cifras dadas a conocer en dicha sesión por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde señalan la preocupación de la incidencia de delitos…..EN LA SESIÓN del Consejo Nacional del PAN celebrada el sábado pasado, el ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa se enfrentó “cara a cara” con Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, y le exigió “suelo parejo” en la contienda interna del partido blanquiazul para la elección de la candidatura a la presidencia de la República en el 2018, en donde son protagonistas principales la esposa de Calderón, Margarita Zavala y Ricardo Anaya….CABE señalar que hace tiempo Margarita Zavala encabezaba las encuestas de la contienda interna, pero ahora Ricardo Anaya ya le dio alcance, motivo por el cual Felipe Calderón se ha puesto “furioso”, acusando a Anaya de falta de equidad en el proceso interno….HA LLEGADO a tal grado el enojo de Felipe Calderón, que éste ha manifestado que si Margarita Zavala no es electa candidata presidencial, él renuncia al PAN y promueve a su esposa como candidata independiente….RICARDO Anaya ha crecido dentro de la contienda interna del PAN, porque consideran que es muy bueno para debatir y que de llegar a ser candidato a la presidencia de la República pondría “como lazo de cochino” a Andrés Manuel López Obrador en los debates, ya que el Peje Lagarto le tiene miedo a los debates, pues le pone mucha pausa a sus palabras y a veces hasta “tartamudea”.