CALDERA POLÍTICA 3 feb 16

AL SER designado como enlace del Gobierno del Estado en el municipio de Zamora, considerado prioritario en materia de seguridad, el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, confirmó la construcción en esta ciudad de uno de los 10 cuarteles regionales que tendrá Michoacán….SEÑALÓ que dicho cuartel alojará a 400 elementos de fuerzas federales y estatales, con lo que se acortarán los tiempos de reacción en las acciones para brindar seguridad en esta zona de la entidad….EN SU primera reunión de trabajo como enlace gubernamental, el titular de la SSP expuso que la estrategia va acompañada de un plan integral para atender no solamente la seguridad, sino también el desarrollo en la localidad….COMENTÓ QUE dicho plan contempla diversos ejes, inherentes a proyectos de infraestructura y fortalecimiento del desarrollo social y económico en el municipio….DE ACUERDO a Juan Bernardo Corona los trabajos como enlace se llevan a cabo en estrecha coordinación con titulares de dependencias y regidores orientadas al deporte, inclusión social, igualdad de género, participación ciudadana, vialidad y otras. El funcionario afirmó que el objetivo es convertir a Zamora en un municipio modelo….”YO ME doy a la tarea de traer lo que requiere el gobierno municipal y estatal con base en estos rubros y trabajar de manera coordinada; busquemos un esquema de participación ciudadana real y en el que también intervenga el sector empresarial. La instrucción que traemos del señor gobernador es el poder trabajar de manera muy coordinada con ustedes”, sostuvo….ANTE la amenaza latente de deportaciones masivas de migrantes, es necesario crear las condiciones para generar fuentes de empleo que permitan garantizar su retorno, reconoció el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez, durante el foro estatal para el Fomento Emprendedor….EL PAÍS y particularmente Michoacán, como un estado binacional, con la mitad de la población en Estados Unidos, debe estar muy atento porque de por sí tiene dificultades internas para generar empleo, desarrollo y oportunidades a su gente….LO QUE SUCEDE con Estados Unidos y su presidente, el megalómano Donald Trump, no es nada halagador, compartiendo México y su vecino del norte la frontera más grande del mundo, señaló el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD)….EL FORO fue convocado por la diputada de Zamora, Nohemí Ramírez Bravo, para construir una ley que permita la realización de proyectos, sobre todo de jóvenes ya que, consideró, no es justo que anden tocando puertas para conseguir una oportunidad….CON ELLA coincidió la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez y señaló la necesidad de apoyar a los jóvenes, especialmente a las mujeres para que pongan su propio negocio ya que no pueden desarrollar sus ideas por falta de recursos….SIN EMBARGO, el subsecretario de Desarrollo Económico, Carlos Río Valencia, al inaugurar el foro advirtió que los apoyos federales se han deteriorado en más de 55 por ciento en los últimos años ya que en 2013 fueron por 20 mil millones, en 2016 por 14 mil millones y para este año únicamente serán de nueve mil millones de pesos….CON EL OBJETIVO de tener mejores elementos en el resguardo de los centros penitenciarios, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, declaró formalmente inaugurados los trabajos de la Academia del Cuerpo de Custodios del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo….LAS INSTALACIONES del Centro de Integración para Adolescentes y Adultos Jóvenes, sirvieron de marco para el arranque de este programa de capacitación, ahí, el encargado de la política interna del estado dijo que con estas acciones se traza una ruta que permitirá atender de manera focalizada y puntual a la coordinación del Sistema Penitenciario, así como enfrentar los desafíos que implica tener en sus manos, la salvaguarda y custodia de personas que están privadas de su libertad, que no por ello, dejan de tener derechos….“ESTE CURSO comprende una serie de materias y actividades que están muy relacionadas, orientadas y específicas a fortalecer las habilidades competenciales de nuestros compañeros que se desempeñan en los centros penitenciarios”, sostuvo….DE AHÍ que hizo propicia la ocasión para exhortar al primer grupo de custodios que cursarán esta capacitación para que con toda actitud y responsabilidad, conscientes de lo que significa estar al frente de esta tarea, aprovechando el esfuerzo que hace el Gobierno del Estado en este rubro….“ESTOY seguro que quienes están ahí lo hacen pensando en sus familias, en sí mismos, en el derecho que tienen a un trabajo digno y que este esfuerzo que están haciendo habrá de redundar también en mejores condiciones”, expresó.