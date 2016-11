CALDERA POLÍTICA 29 nov 16

EN ECOS de la visita de Andrés Manuel López Obrador por esta parte de Michoacán, destacó que no se tiene que dejar pasar la oportunidad del 2018 para transformar al país, porque la tercera es la vencida, y hay que prepararse, unirse, y se tiene el plan de formar comités de MORENA en cada uno de las 68 mil secciones electorales para despertar al pueblo y orientar a la gente a que vendan su voto….SOSTUVO QUE la compra del voto lo hacen el PRI, el PAN y el PRD, denunció en su último día de la gira de cuatro días por municipios de Michoacán…..“NO preocuparse por la guerra sucia, ahora mismo, hasta nosotros lo permitimos”, comentó al informar que los spots del PRI y del PAN que son en su contra no lo afectan, al contrario, porque los ciudadanos se dan cuenta del miedo que tiene la mafia del poder, porque MORENA va a en primer lugar en las preferencias electorales para el 2018 en las encuestas nacionales que se hacen a nivel nacional…..LÓPEZ OBRADOR insistió que se tiene que acabar con la corrupción que es el principal problema en Michoacán y en el país, es necesario un cambio verdadero y eso no lo puede ofrecer el PRI o ni el PAN, incluso ni el PRD, porque son partidos al servicio de la mafia del poder….MANIFESTÓ que visitó a los habitantes del municipio de Zamora para decirles que se unan, no importa el partido en el que esté, pero solo se reserva el derecho de admisión en MORENA a: Carlos Salinas, a Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, a todos los que han dedicado a saquear a México….EL DIRIGENTE del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Torres Piña, informó que la política de alianzas dentro del partido no se ha descartado, sin embargo, consideró que el tema debe retomarse cuando los tiempos electorales lo permitan….DE IGUAL manera, manifestó que lo ideal para el partido sería ir en alianza para las próximas elecciones del 2018, aunque descartó una alianza del “agua y el aceite” PAN-PRD, ya que no le conviene al PRD….“ESTAMOS convencidos de que con la derecha no nos interesa ni nos conviene ir”, aseguró Torres Piña….ASEVERÓ que en primera instancia se debe buscar el posicionamiento de un candidato propio, ya que consideró que el partido sigue y seguirá siendo uno de los eslabones fuertes en los próximos comicios….“NO HEMOS luchado tantos años para formar parte de los partidos satélites, también conocidos como partidos morralla”, indicó….ADEMÁS, aseguró que lo más conveniente para el partido será aliarse a las izquierdas mediante la creación de un frente común, para determinar quién será el mejor candidato….“LO IDEAL es que la izquierda vaya unida, pero hay que construir partido y posicionar previamente (….) Si no se da la alianza será peor para nosotros”, señaló….EN ESE TENOR, Carlos Torres Piña señaló que la izquierda está llamada a gobernar el país, y el PRD jugará un papel determinante en ello…“NO NOS CERRAMOS a las alianzas con otras fuerzas políticas, fundamentalmente de izquierda, pero eso debe ser discutido previamente en nuestro Consejo Nacional”, señaló el dirigente perredista, refrendando que el PRD tiene proyecto, historia, programa y hemos formado parte fundamental de las trasformaciones actuales del país….ASÍ QUE en su momento tendremos candidatas y candidatos que nos representen legítimamente…..EN RUEDA de prensa, el dirigente del Sol Azteca, hizo un atento llamado a los liderazgos del partido a esperar los tiempos para manifestar ampliamente su simpatía por algún candidato o algún proyecto ajeno al de nuestro instituto político, pero reiteró que de cara al 2018, todos los militantes tienen el compromiso de fortalecer nuestro partido, y a eso nos debemos avocar. Esto en alusión a las inclinaciones de Fidel Calderón Torreblanca, Raúl Morón y Juan Pablo Puebla que simpatizan con López Obrador…..“LA META es que para el 2018 el PRD siga siendo un instrumento de la gente y que Michoacán forme parte de una verdadera transformación de las condiciones de vida de los mexicanos y los michoacanos”, destacó Torres Piña….ACOMPAÑADO de Antonio García Conejo, secretario general del partido, así como secretarias y secretarios del Comité Estatal, el jefe del perredismo michoacano enfatizó que la dirigencia que encabeza ha trabajado de forma decidida en el fortalecimiento y consolidación de los comités municipales y las estructuras territoriales en todo el estado….DETALLÓ además de vigorizar la labor territorial, “estamos trabajando como nunca antes, en la formación política y el fortalecimiento de cuadros jóvenes que serán los próximos candidatos y candidatas de nuestro partido…ASIMISMO, estamos abocados a fortalecer los gobiernos municipales para que sean gobiernos que realmente marquen la diferencia…..REFRENDÓ que con un trabajo de gobierno efectivo, tanto a nivel estatal como en los ayuntamientos, no hay duda que en 2018 el PRD refrendará que los gobiernos de izquierda son la mejor opción para mejorar la calidad de vida de la gente….INDICÓ que en su momento, se abrirá un gran debate respecto a la política de alianzas con otras fuerzas políticas.