CALDERA POLÍTICA 29 dic 16

ANTE EL aumento al precio de la gasolina que anunció la Secretaría de Hacienda a partir del 01 de enero de 2017, el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, aseguró que los incrementos al precio de las gasolinas y diésel son una estrategia del Gobierno Federal para hacer atractivo el negocio de las gasolineras para los inversionistas extranjeros, aun cuando la competencia no está garantizada y las condiciones económicas no son las mejores….EL LÍDER del Sol Azteca reprochó que la metodología utilizada para la determinación de los precios máximos traslade los costos del transporte, ya que va a provocar que en las zonas más pobres la gasolina cueste más, hecho que va en contra de cualquier intento de tener un desarrollo regional equilibrado en el país….“EL desequilibrio presentado por la SCHP y por el Gobierno Federal de extracción priísta, provoca que existan zonas de precios dispares, como por ejemplo que saldrá más caro comprar gasolina en la Meseta Purépecha o en la Costa Nahua que en Morelia”, criticó Torres Piña….EL INCREMENTO tan alto de la gasolina es un golpe a las clases más vulnerables y a la sociedad en general, debido a que se prevén aumentos en la canasta básica, afirmó el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Antonio García Conejo….LUEGO DEL anuncio que hizo la paraestatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), de que subirá el precio de los combustibles hasta en un 20 por ciento, García Conejo pidió mayor sensibilidad ante los grupos vulnerables, ya que las repercusiones golpean directo a la economía de las familias, además esto desencadena incremento en la canasta básica y transporte público….EL SECRETARIO hizo un llamado respetuoso al Gobierno Federal para que estos aumentos anunciados para el 2017 puedan frenarse, debido a que la problemática económica es general en todo el país. …“LOS aumentos en gasolina y diésel, son desmedidos y poco analizados, en el país incrementó muy poco el salario mínimo para el siguiente año”, dijo García Conejo….EN TANTO, el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, lamentó el terrible aumento de entre 14 y 20 por ciento que a partir de enero tendrá el costo de gasolina, el cual tendrá un efecto inmediato en los precios de los productos y de las tarifas del transporte en el estado y el resto de México, “dando a las familias michoacanas mayores complicaciones económicas en este 2017″….EN ESTE sentido, el también integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado recalcó que debido a la preocupación de Acción Nacional en torno al impacto que tendrán las complicaciones financieras del 2017 en la economía de las familias michoacanas, desde el trabajo de la elaboración del dictamen en comisiones se impulsó que la Ley de Ingresos del Estado no tuviera mayores incrementos a los impuestos y se mantuvieran las tasas del 2016, salvo algunas tarifas que sólo tendrán la natural elevación de la inflación anual que corresponde a no más del 3 por ciento….QUINTANA Martínez detalló con preocupación que México es un país que importa el 60 por ciento de las gasolinas que consumimos, donde ahora las refinerías trabajan al 45 por ciento de su capacidad, provocando que sean más ineficientes que hace tres años, derivado de la falta de mantenimiento que a su vez ha paralizado a muchas plantas, lo que obliga a importar cada vez más para abastecer la demanda interna….ANTE ESTA grave falla de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), el legislador del PAN se unió al llamado para que el Gobierno Federal trabaje por encontrar otras vías o alternativas para subsanar el excesivo encarecimiento de combustible, provocado también en gran parte por la doble carga tributaria, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), donde todo ello tendrá un grave impacto en el entorno económico, siendo verdaderamente afectada la ciudadanía….FINALMENTE, y frente a la persistencia del desabasto de gasolina en el estado, el líder parlamentario blanquiazul pidió que también se transparenten las razones detrás de este fenómeno que afecta a Michoacán y otras entidades del país.