CALDERA POLÍTICA 28 nov 16

ESTUVO AYER ANDRÉS Manuel López Obrador, dirigente de MORENA, en Zamora en la plaza principal poco después de las 10:30 am, donde indicó que México padece una decadencia, pero MORENA va a enfrentar el problema con un cambio verdadero, porque ya el régimen que podría poner orden en el caos, ya está podrido….MENCIONÓ QUE no se logrará nada con la llamada alternancia, eso que consiste que en un tiempo está un partido en el gobierno, sale y entra otro partido, sigue lo mismo, eso se llama gatopardismo que es que las cosas en apariencia cambian para seguir igual y eso ya no sirve…..“GOBIERNOS priistas, gobiernos panistas, gobiernos perredistas es lo mismo y entonces se necesita un cambio de verdad, un cambio de régimen y eso es lo que queremos llevar a cabo”, aseguró al decir que se puede sacar todavía a México del atraso y al pueblo de la pobreza, la inseguridad y la incertidumbre….DURANTE la asamblea informativa, el dirigente del CEN de MORENA informó que cuando triunfe el movimiento se cancelarán los exámenes de admisión, habrá cien por ciento de inscripción a los jóvenes para que tengan garantizado el derecho al estudio y al trabajo….DETALLÓ que se le dará

estudio y trabajo a 2 millones 600 mil jóvenes, se les dará becas de 2 mil 300 pesos o 2 mil 500 pesos mensuales; 1.5 salarios mínimos, es decir, alrededor de 3 mil pesos y los colocarán como aprendices en pequeños comercios, talleres, para formarse y tendrá una inversión de 100 mil millones de pesos…TOMÁS Yarrington (Tamaulipas), Jesús Reyna (Michoacán), Humberto Moreira (Coahuila), Andrés Granier (Tabasco), Rodrigo Medina (Nuevo León), Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y Guillermo Padrés (Sonora) son algunos de los políticos mexicanos que se han visto involucrados en problemas con la ley, aunque no todos han pisado la cárcel…EL CASO más reciente es el del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien se entregó a la justicia mexicana para hacer frente a las acusaciones que recaían en su persona y quien la semana pasada le fue decretado auto de formal prisión por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, acusado también de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 8.8 millones de dólares…EL EX GOBERNADOR de Sonora (2009-2025), Guillermo Padrés Elías, se presentó ante un juez federal del reclusorio oriente de Sonora asegurando ser inocente, diciendo que su caso es una persecución

política….EL MINISTRO de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba anunció que el fallecido líder Fidel Castro será despedido durante una semana por salvas de cañón, disparadas simultáneamente en la capital de La Habana y Santiago de Cuba…“SE INFORMA a la población que a partir de las 9 horas del día 28 de noviembre y el domingo 4 de diciembre serán disparadas 21 salvas de artillería, simultáneamente en La Habana y Santiago de Cuba, con motivo del homenaje póstumo que el nuestro pueblo le tributará al Comandante en Jefe de la Revolución Cubana”, indicó el ministro….EN LA EDICIÓN electrónica del diario oficial Granma de Cuba agregó que además hoy lunes será lanzada una salva de cañón, cada hora, hasta las 18.00 horas locales (23.00 GMT)….DESPUÉS, desde mañana martes 29 de noviembre y hasta el 3 de diciembre, serán disparadas salvas de cañón desde las 6.00 horas (11:00 GMT) hasta las 18.00 horas locales (23:00 GMT) apuntó la nota emitida por el diario oficial del Comité Central del Partido Comunista….TODO INDICA que el PAN y el PRD contenderán unidos contra el PRI en las elecciones del próximo año en el Estado de México, según palabras de la propia líder del perredismo nacional, Alejandra Barrales….IGUALMENTE, será necesaria nuevamente la alianza del “agua y el aceite”

PAN-PRD si desean ganarle la carrera presidencial en el 2018 al Peje Lagarto Andrés Manuel López Obrador….PRÁCTICAMENTE se da como un hecho que el Jefe de Gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, no se registrará en las filas del PRD, pues según se comenta, su intención es contender como candidato independiente a la presidencia de la República en el 2018.