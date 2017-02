CALDERA POLÍTICA 28 FEB 17

Con modificaciones a la propuesta que en inicio lanzó el gobierno de Michoacán, los diputados del PRI y PRD, integrantes de las comisiones de Hacienda y Cuenta Pública, y de programación y presupuesto, aprobaron el predictamen que autorizaría al Ejecutivo negociar la reestructura de 10 mil 906 millones de pesos de la deuda pública estatal….EL DICTAMEN ya terminado sería presentado al pleno en la sesión de esta misma semana para ser votado y aprobado por el Congreso del Estado, con lo que el gobierno de Silvano Aureoles estará en la posibilidad de reestructurar los cinco créditos que contienen el monto referido….CABE MENCIONAR que el secretario de Finanzas, tras finalizar su comparecencia ante los diputados, reiteró que el dictamen aprobado contempla renegociar la actual deuda a un periodo de 20 años….DE LO propuesto por el gobierno estatal en su planteamiento inicial, se eliminará también la contratación de una garantía de pago oportuno que tendría un costo total de 3 mil 271 millones de pesos, calculada en el 30 por ciento del total de la cifra a reestructurar….SUSPIRANTES AZULES a la candidatura a la presidencia de la República comenzaron a recorrer la entidad comenzando por la capital, es el caso de Rafael Moreno Valle que en Morelia este fin de semana tuvo acercamiento con la militancia del PAN, lugar donde no faltaron los zamoranos albiazules…..TAMBIÉN YA se mueven en Michoacán los grupos de apoyo en torno a la candidatura de Margarita Zavala, ex primera dama del país, los cuales son encabezados por la Senadora Luisa

María “Cocoa” Calderón….EL SENADOR de la República Miguel Barbosa Huerta del PRD, anunció su apoyo total a la candidatura a la Presidencia de la República en el 2018 de Andrés Manuel López Obrador….DIJO que el PRI y el PAN tienen corroborado que si hoy fueran las elecciones el ganador sería López Obrador, indicó que respetaba la sinceridad de Margarita Zavala cuando señaló que ella es la única que le podría ganar a López Obrador….EL TAMBIÉN coordinador de la fracción del Sol Azteca en el Senado de la República expresó que rumbo a las elecciones a la Presidencia de la República en el 2018, “a las instituciones electorales les exijo firmeza y equidad; y a sus titulares, imparcialidad, autonomía y dignidad”….EN ESTE caso al que le falta dignidad es al propio Miguel Barbosa. Ya no se acuerda cuando dijo públicamente López Obrador “que con el PRD ni a la esquina”….AHORA habrá que ver que dicen importantes sectores del PRD, que han manifestado tener dignidad y que han dicho que no respaldarán la candidatura de López Obrador….“AHORA O NUNCA” es el movimiento social en México que apoya al ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, como aspirante independiente a la Presidencia de la República en el 2018, movimiento que convocó a ciudadanos sin partido e incluso a militantes de las diversas fuerzas política a sumarse a la causa colectiva de la transformación democrática de México e instó a renovar al país con una gran revuelta cívica y pacífica….ACOMPAÑADO por Javier Sicilia y Sergio Aguayo, entre otros líderes y activistas de la llamada

sociedad civil, descalificó a los partidos políticos en México y a sus líderes, entre los cuales se encuentra López Obrador, señalando que lejos de resolver los problemas de México los van a ahondar….CUESTIONÓ al sistema de partidos y los resultados de la clase política con todo y su pacto de corrupción y de impunidad: “se les acabó la fiesta”, sentenció….EL EQUIPO de Álvarez Icaza se fijó la meta de recolectar 80 mil firmas de apoyo a más tardar en septiembre y en caso de no lograrlo retirarán la candidatura presidencial….EL HISTORIADOR Sergio Aguayo Quesada encabezará el Comité de Ética y Anticorrupción del movimiento….EL PRESIDENTE del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ramón Hernández Reyes, calificó como una propuesta “disparatada” la del precursor de las candidaturas independientes, Manuel Guillén Monzón, de que desaparezcan los organismos locales electorales del país, incluido Michoacán, al revirar que aquellos tienen una labor sustantiva y garantista de la vida democrática….“ME PARECE una propuesta irresponsable, incorrecta y disparatada; deja ver el desconocimiento de la Constitución y lineamientos de la vida electoral que rige a nuestro país, establecidos principalmente en los artículos 41 y 116 de la Constitución General de la República”, dijo Hernández Reyes en entrevista con Quadratín.