CALDERA POLÍTICA 28 ene 17

EL PRÓXIMO domingo dará una conferencia de prensa en conocido restaurante de Zamora Pascual Sigala Páez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado….EL MILITANTE del Partido de la Revolución Democrática (PRD) viene a informar sobre la verdadera votación de los legisladores del sol azteca en contra de la Reforma Energética….ASIMISMO SIGALA Páez mencionará los artículos que permiten al Ejecutivo Federal asignar IEPS a los combustibles….ASÍ TAMBIÉN el diputado dará a conocer la iniciativa para echar abajo dichos artículos….A PROPÓSITO del PRD estatal, Ángel Macías, Alcalde de Ixtlán y de extracción perredista (de la corriente Foro Nuevo Sol) pidió a Fidel Calderón Torreblanca, actual diputado federal y ex secretario de Gobierno en tiempos de Leonel Godoy, a que sea respetuoso del partido al que pertenece y que no haga pronunciamientos que confunden a la militancia….LO ANTERIOR en referencia a las expresiones de Calderón Torreblanca a favor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador de MORENA, “debe recordar que el PRD lo ha cobijado y le debe la diputación plurinominal que hoy tiene”, destacó Macías Mora…EL EDIL de Ixtlán resaltó que Fidel Calderón tiene derecho a impulsar o posicionar en lo personal a quien considere, pero en este momento el diputado federal debe ser más prudente y cuidadoso con el partido al que pertenece y representa y puntualizó: “sus actos no deben ser para dividir a la militancia”….PRIMERAMENTE Donald Trump pretendió gravar las remesas que mandan a sus familias en México los migrantes mexicanos, pero al ver que por ley no lo podría hacer, tuvo la insensatez de anunciar que gravaría las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos con el 20 por ciento para que México pagara con esto la construcción del muro que pretende construir en la frontera con nuestro país….LO ANTERIOR sin analizar, claro, no es economista, que sería el pueblo norteamericano consumidor de los productos mexicanos el que pagaría este gravamen, y finalmente el que pagaría la pretendida construcción del muro….ADEMÁS este gravamen no podrá realizarse mientras esté vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual participan México, Estados Unidos y Canadá….Y MÁS AÚN, este gravamen también estaría sujeto a la aprobación del Congreso norteamericano, por lo cual si este no es aprobado por los legisladores de Estados Unidos, este no podrá llevarse a la práctica….POR TODO lo anterior, este problema aún es muy incierto, pero lo que sí nos queda muy claro, es que al soberbio y megalómano mandatario de Estados Unidos lo tiene pendejo el odio que tiene hacia los mexicanos….PARA intercambiar puntos de vista y propuestas sobre los temas de la agenda en Michoacán, así como del contexto nacional, el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, sostuvo una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong….DE ACUERDO a un comunicado de prensa, en una cordial y respetuosa charla, el mandatario estatal y el funcionario federal abordaron temas relacionados a los migrantes, en los cuales el Gobernador expuso su disposición y voluntad de construir alternativas para los paisanos, al ser Michoacán un estado binacional….ASIMISMO, los temas económicos y de seguridad formaron parte del encuentro con el secretario de Gobernación, en el que Aureoles Conejo destacó el trabajo coordinado para fortalecer las instituciones y garantizar la seguridad de las y los michoacanos, así como las diversas medidas de austeridad y apoyo a la economía familiar que se implementen en Michoacán, ante las complicaciones financieras que prevalecen en el contexto nacional…..DE LOS siete partidos políticos actualmente acreditados ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para acceder a prerrogativas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) será el que dispondrá en 2017 del presupuesto más alto, superior a los 38 millones de pesos, seguido del PRD, que dispondrá de 36 millones de pesos, mientras que el PAN gozará de poco menos de 28 millones de pesos….DE ACUERDO al proyecto que votará el próximo lunes el IEM a las 19.00 horas en una sesión extraordinaria, el Consejo General formalizará el Calendario de Prerrogativas para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, así como de Actividades Específicas de los Partidos Políticos en 2017….CON VENUSTIANO Carranza la Revolución Mexicana encontró el verdadero propósito y objetivo, con una reorientación social del Estado, señaló el Dr. José Luis Soberanes Fernández durante la conferencia “El Derecho Revolucionario Carrancista”, como parte del ciclo de actividades realizadas por la Comisión Especial Conmemorativa del Centenario de la Constitución de 1917.