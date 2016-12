CALDERA POLÍTICA 28 dic 16

EL ALCALDE de Jacona, Rubén Cabrera Ramírez, dio a conocer que la presente administración municipal enfrenta varios litigios, pero destacó dos, uno laboral y otro ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM)….EL PRIMERO, de tipo laboral, es el juicio 664/2015 promovido de manera conjunta por siete ex directores municipales de la administración pasada quienes reclaman: 3 meses de indemnización, salarios caídos, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. De esos conceptos, los dos primeros no proceden al ser personal de confianza por el puesto desempeñado, lo cual es negado por los ex funcionarios aun cuando sus firmas aparecen en el nombramiento respectivo, “dicen que no es su firma, la cual ya fue verificado por un experto grafólogo”, indicó el alcalde….EL AYUNTAMIENTO está dispuesto al diálogo y la negociación y considera pagar los demás conceptos….EN LO que respecta al segundo asunto, es el juicio 044/2016 ante el TEEM donde los ediles piden el pago de salario mensual, prima vacacional, aguinaldo e ISR correspondiente al año 2015, pero en este caso hay la duda respecto al aguinaldo, ya que las autoridades actuales tienen el antecedente que se les pagó en efectivo….TRAS CASI cinco días en los que decenas de gasolineras han registrado desabasto, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que en los próximos días el problema tiende a regularizarse….ASIMISMO, reveló que la paraestatal Petróleos Mexicanos ha notificado al gobierno michoacano que no hay desabasto del combustible, sino el problema obedece a una cuestión de logística en la propia empresa….EN ENTREVISTA, el titular del Ejecutivo comentó que el conflicto se verá solucionado, según informó Pemex, e indicó que el problema no es cuestión del estado o de los municipios, sino cuestión interna de la empresa federal….EL VOCAL general del IEM, David Delgado Arroyo, reconoció que es necesario el diálogo con las comunidades indígenas para lograr la mediación en cuanto a los procesos electorales del 2018….ASEGURÓ que pretenden ampliar sus derechos político electorales de elegir a sus representantes por medio del voto….ASEVERÓ que a pesar de respetarse los cuadros normativos de estas comunidades en cuanto a la elección de representantes locales, también tienen derecho al voto por diputados locales, federales así como al Presidente de la República….“EL CONFORMAR un distrito indígena responde a la necesidad de brindarles sus derechos político electorales”, aseveró….PIDIÓ diferenciar lo que es la elección de autoridades locales, por sus propios sistemas normativos, y otra cosa es el derecho que tienen como ciudadanos mexicanos a elegir a sus representantes ante la Federación….“NO ES UN asunto de imposición, sino de negociación y diálogo entre ambas partes”, manifestó….A PUERTA cerrada y con una hora cuarenta minutos de retraso inició la reunión de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública en la que se aprobará la Ley de Ingresos del estado para 2017….POR ORDEN del presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Manuel López Meléndez, se desalojó a los representantes de los medios de comunicación ya que la decisión no se sometió a votación de los legisladores….“SOLO vamos a aprobar la Ley de Ingresos”, indicó el diputado del Partido de la Revolución Democrática para justificar su decisión a la que no se opusieron panistas y priistas….LA DISCUSIÓN del dictamen de la Ley de Ingresos inició el lunes por la tarde, pero la negativa de panistas y priistas a la venta del paquete industrial Contepec obligó a un receso hasta las 11.00 horas de ayer martes, pero la reunión reinició hasta las 12.40 horas….EL DERECHO familiar en Michoacán ha venido evolucionando de acuerdo a los principios de universalidad y progresividad de los derechos humanos, poniéndose la entidad como una de las más avanzadas en la materia en el país….AL DESTACAR lo anterior, Hugo Gama Coria, director de Registro Civil, refirió que en el estado ya se contempla el tema del orden de los apellidos, la restricción del matrimonio para menores de edad y el matrimonio entre personas del mismo sexo….DIJO que durante el 2016 entraron en vigor diversas reformas “que impactaron de manera positiva en la norma que regula el derecho familiar, esto como medida para reconocer y respetar derechos humanos”…..TALES reformas, abundó, tuvieron como resultado un nuevo concepto de la figura jurídica del matrimonio, excluyéndose los términos “hombre y mujer”, y “perpetuar la especie”, quedando solamente como la unión de dos personas….“ES NECESARIO aclarar que la unión entre personas del mismo sexo, en términos jurídicos se llama matrimonio, no se llama matrimonio igualitario pues hacer esa distinción provocaría discriminación”, apuntó el funcionario estatal.