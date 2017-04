CALDERA POLÍTICA 28 ABR 17

AHORA si tenemos la posibilidad de saber de qué vive López Obrador y su partido Morena….LA DIPUTADA y ex candidata a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, por Morena, Eva Cadena Sandoval, recibió días después de haber aceptado medio millón de pesos para Andrés Manuel López Obrador, diez mil dólares en efectivo más para el Peje Lagarto y 50 mil pesos “para su campaña”….EL UNIVERSAL publicó ayer jueves una nueva grabación de Eva Cadena en donde la misma mujer no identificada ofrece también 5 millones de pesos para López Obrador, en dólares o en moneda nacional, como quiera, donde la legisladora se compromete a comentarlo con ellos, es decir, con AMLO y su gente….SEGÚN el diario, la reunión se llevó acabo unos días después del mitin en el que participó López Obrador en el municipio de Las Choapas, Veracruz, el 8 de abril pasado….SI A TODO esto le agregamos la acusación del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de que el ex gobernador Javier Duarte financiaba a López Obrador con más de dos millones de pesos mensuales, al Peje Lagarto lo estaban hartando de dinero….LO ANTERIOR puede explicar el por qué la candidata de Morena, al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Amezcua, es la aspirante a conquistar “la joya de corona” que más dinero ha gastado en su campaña política, comparada con los demás aspirantes….SE CONFIRMÓ que el segundo debate de los contendientes por conquistar el gobierno mexiquense será el 9 de mayo, el cual posiblemente

marcará con más precisión el lugar que estos ocupan en las encuestas de opinión del electorado….TRAS negar que se le siga algún proceso penal, aunque si administrativo por la auditoría estatal y federal, Marcela Figueroa Aguilar, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) durante el gobierno priísta de Fausto Vallejo Figueroa, se dijo tranquila, con la frente en alto y espera que la autoridad determine si el redireccionamiento de recursos que hizo de unos programas hacia otros fue legal….“SÍ SE HICIERON redireccionamientos, y nadie lo ha negado, el licenciado Fausto Vallejo ha sido muy claro en comentarlo; hay que recordar los problemas que había, como se recibieron las finanzas del estado, todas esas cosas las tiene que analizar la autoridad competente para determinar cuáles fueron las acciones y cuáles son las consecuencias”, comentó Figueroa Aguilar….ENTREVISTADA en el marco del acto conmemorativo por el 56 aniversario de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, donde es profesora, la ex tesorera municipal y estatal dijo tener la frente en alto ante sus estudiantes y compañeros de trabajo, al señalar que hubo circunstancias y causas que pudieron orillar al redireccionamiento de recursos, que en todo momento se negó a que se considere un desvío….“NO HUBO DESVÍO, el dinero nadie se lo llevó a su casa; hubo una circunstancia específica en ese momento; en ningún momento el documento que se publicó en algunos medios dice que se haya dado autorización para desviar recursos; había que cuidar la gobernabilidad, atender asuntos y las prioridades del

gobierno, se requería de recursos que en algún momento fueron redireccionados de otros rubros….“NO HE SIDO notificada de denuncias penales; administrativas sí, una gran cantidad de observaciones; la administración es muy grande, y por eso las observaciones son muchas, de todos los recursos tanto estatales como federales”, comentó Figueroa Aguilar con relación a la existencia de procedimiento en su contra….LAMENTABLES LOS hechos ocurridos el día de ayer en la comunidad de La Jabonera, perteneciente al municipio de Tlazazalca, donde dos periodistas de nota policiaca de Zamora fueron agredidos, aparentemente, verbal y físicamente por policías estatales y ministeriales luego de acudir a cubrir un enfrentamiento entre civiles y la policía Michoacán en ese lugar…..AL RESPECTO, la presidenta de la Asociación de Periodistas del Valle de Zamora (ASPEVAZA), Erika Aguilar Domínguez, se pronunció en un escrito para dar el respaldo y puntual seguimiento a los hechos descritos sufridos por Jaime Valencia y Cruz González….”NOS MANIFESTAMOS en contra de cualquier tipo de violencia que impida el desarrollo de la labor periodística, sin más por el momento, agradecemos su atención y apoyo”, indicó….ESTE ASUNTO ya fue del conocimiento del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Bernardo Corona Martínez, quien no lo sabía, sin embargo comprometió dar un puntual seguimiento para conocer cómo y porque se dio la agresión.