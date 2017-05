CALDERA POLÍTICA 27 MAY 17

DESPUÉS DE las 10 de la mañana de ayer comenzó el desalojo de aproximadamente 150 familias del predio La Huanúmera, ubicado a un costado de la comunidad del Sauz de Abajo….LOS VECINOS no recibieron una notificación previa de la situación, ya que elementos del Mando Único Policial llegaron de manera sorpresiva al lugar para comenzar con las labores respectivas, sin violencia, ante el asombro de muchos vecinos….POR CIERTO, el líder, Lucio Arzate, no estuvo presente en los acontecimientos suscitados en ese lugar, al respecto los vecinos informaron que el presidente de Unidad Ciudadana fue a la ciudad de Morelia para tratar de resolver la situación hablando con representantes del gobierno estatal….TRASCENDIÓ QUE existe una orden de desalojo obsequiada por un juez a favor del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), es así que los Ministerios Públicos dialogaron con los habitantes para que se retirarán de manera pacífica….QUIÉN RÁPIAMENTE acudió al predio de La Huanúmera fue la diputada local por Zamora, Noemí Ramírez Bravo, la cual brindó su apoyo para entregar algunos alimentos a los vecinos y comprometer hablar con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para interceder en este asunto, además

de establecer albergues temporales para que la gente no quede a la intemperie….!“YA APARECIÓ EL PEINE”¡: Eva Cadena, quien se negaba a decir donde estaba el dinero que le entregaban en numerosas “pacas” de billetes para que se los diera a López Obrador, porque estaba amenazada de muerte y temía por su vida, ahora se armó de valor y “soltó la sopa”, señaló que el dinero se lo entregó a la operadora y coordinadora del Partido MORENA en el Congreso de la Unión, Rocío Nahle, lo cual indica que efectivamente fue a parar a las manos del Peje Lagarto….MIENTRAS esto sucedía, apareció un cuarto video, en donde, aparentemente, le entregan a Eva Cadena 5 millones de pesos más, para que se los entregue a López Obrador….AUNADO a lo anterior y el supuesto apoyo económico que recibe López Obrador de Elba Esther Gordillo para apoyar la campaña electoral de Delfina Gómez en el Estado de México, tienen a la candidata del Peje Lagarto con las “manos llenas” derrochando dinero, al grado que ya está siendo acusada ante la autoridad electoral por rebasar los topes de campaña….TANTO el PAN como el PRI reprocharon el atentado a huevazos en la cara que recibió López Obrador en un mitin de apoyo a su candidata a una presidencia municipal en el estado de Veracruz….DE ACUERDO a las encuestas de

opinión ciudadana, después de que López Obrador alcanzara hasta 40 puntos porcentuales arriba por la Presidencia de la República para el 2018, ahora el Peje Lagarto se encuentra en “caída libre”, al grado que ya se encuentra empatado en las encuestas presidenciales con el partido Acción Nacional, ya sea con Ricardo Anaya o Margarita Zavala….EL GOBERNADOR de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que hay funcionarios que no atienden las indicaciones que les hace para encargarse de las necesidades de los municipio….ESTO, como parte de la integración de los Consejos Ciudadanos que ha instalado a lo largo del estado, en donde designa a algún representante del gobierno para que conozca de los avances de las reuniones….“HE ESTADO haciendo estos ejercicios en varios municipios, poniendo enlaces y debo ser muy honesto porque no siempre me han funcionado, porque traen muchas tareas los compañeros, andan en una cosa y otra, y cuando les digo: ¿el municipio que te encargué?, resulta que solo van cuando yo voy”…..AUREOLES destacó que esta dinámica de trabajo no funcionará si los funcionarios no cumplen con las estrategias marcadas y para las cuales se les designa en algún municipio….COMENTÓ que su intención es que haya algún funcionario en cada uno de los 113

municipios que pueda informar al gobierno para poder alcanzar los resultados previstos por su equipo….POSTERIORMENTE en entrevista indicó que luego de este comentario en la instalación del Consejo Ciudadano en Puruándiro el jueves, señaló que ya se revisan acciones como una posible reestructura….“ESTOY revisando todo y reasignando para que en función de conocimientos, cercanía o vocación para que todos funcionen; ahorita tengo representantes en todos los municipios y no siempre todos son los que llevan el mismo ritmo”, manifestó.