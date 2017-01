CALDERA POLÍTICA 27 ene 17

EL GOBERNADOR del estado, Silvano Aureoles Conejo, celebró la decisión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto de no asistir a la junta previa con Donald Trump en Washington….A TRAVÉS de su twit, el mandatario estatal expresó su respaldo a la Presidencia, afirmando que “¡México no debe ir a negociaciones de rodillas!”….ES IMPORTANTE mencionar, que minutos antes del anuncio de Enrique Peña Nieto, Silvano Aureoles se había sumado a la lista de las voces políticas que conminaban al Presidente a no asistir a la Casa Blanca tras la advertencia de Trump, emitida también por Twitter….POR SU PARTE el mandatario estadounidense Donald Trump, emitirá a la brevedad un mensaje en rueda de prensa donde fijará su postura ante el anuncio del mandatario mexicano….LUEGO de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara las cartas ejecutivas en las que se advierte sobre el recorte del presupuesto federal a las denominadas Ciudades Santuario que permiten y alientan la migración de mexicanos, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo anunció que en los próximos días acudirá a la unión americana para brindar el apoyo necesario a los connacionales y de manera simultánea a los alcaldes de dichos centros poblacionales….ENTREVISTADO al término del Foro Internacional de Gobernanza, el titular del ejecutivo destacó que las ciudades a vigilar serán Los Ángeles, California; Chicago, Illinois, Washington, DC y Nueva York, donde se concentran grandes bloques de michoacanos….Y TRAS el giro que han dado las relaciones entre México y Estados Unidos por los posicionamientos del Presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump, el mandatario michoacano llamó a cerrar filas en torno al país y al presidente Peña Nieto para iniciar la defensa de México ante la determinaciones radicales, estúpidas e inhumanas hechas por el republicano….PREVIÓ a que estos sucesos modificarán radicalmente las relaciones entre ambas naciones, por lo que el gobierno michoacano se prepara para instrumentar una serie de acciones pendientes a la protección de los migrantes michoacanos, donde destaca el fortalecimiento y mayores atribuciones a la Secretaría del Migrante…..AL DECLARAR que la construcción del muro es una muestra de agresividad y enemistad con México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sostuvo que ante las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el país deberá voltear sus ojos hacia América Latina y buscar la colaboración regional, desde Guatemala hasta la Tierra de Fuego….“EL GOBIERNO está obligado a defender los derechos de los mexicanos y la soberanía del país”, insistió el dos veces ex candidato presidencial durante una conferencia de prensa….CÁRDENAS Solórzano acudió a Morelia para presidir la inauguración del Foro Internacional de Gobernanza y Desarrollo Democrático….AHÍ, el ex líder y fundador del Partido de la Revolución Democrática destacó la necesidad de que el gobierno mexicano busque nuevas alternativas de desarrollo que brinden empleo y den atención a las necesidades de los ciudadanos….ALERTÓ que de no haber cambios profundos y estructurales, México seguirá enfrentando los problemas de inseguridad, violencia y narcotráfico….MÁS ADELANTE, Cárdenas Solórzano reconoció que México tiene los instrumentos para paliar sus problemas y enfrentar la relación bilateral con Estados Unidos….EN ESTE SENTIDO, el ex gobernador michoacano comentó que la “des invitación” por parte del gobierno estadounidense al Presidente Enrique Peña Nieto establece el momento para que el gobierno mexicano señale cómo debe manejarse la agenda….“EL ENCUENTRO se tendrá que dar posteriormente, cuando esté planchado entre los dos equipos de ambos mandatarios”, adelantó….LA CONSTRUCCIÓN del muro fronterizo que anunció el Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, es un acto aberrante y cínico, una señal de rechazo a México y a toda América Latina, señaló el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Carlos Torres Piña….ANTE ELLO, respaldó el planteamiento hecho este jueves por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo en el sentido de que el Gobierno Federal debe hacer uso de todas las herramientas jurídicas, políticas, sociales, culturales, ambientales y de integración regional para detener la construcción del muro….EN COINCIDENCIA con el mandatario michoacano, Torres Piña subrayó que el Gobierno de la República está obligado a salvaguardar la dignidad y la soberanía nacional oponiéndose de manera tajante y alzando la voz ante las ofensas que profiere Donald J. Trump contra México y América Latina….RESALTÓ que nuestro país es uno de los principales socios estratégicos de Estados Unidos, tanto por las inversiones mexicanas en Estados Unidos como por el millonario intercambio comercial entre ambas naciones, por lo que las relaciones bilaterales no deben ser determinadas por los criterios racistas, radicales y regresivos de Donald J. Trump.